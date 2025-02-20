Массированный обстрел Украины 20 февраля: РФ ударила ракетами по газовому объекту
Министр энергетики Герман Галущенко отмечает, что россияне целенаправленно бьют по газовой инфраструктуре, чтобы оставить гражданских украинцев без отопления во время морозов.
Во время массированной атаки по Украине ракетами и ударными беспилотниками, которую россияне осуществили в ночь с 19 на 20 февраля, был поврежден объект газовой инфраструктуры. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
По словам министра, повреждения получили производственные мощности газовой отрасли. Когда угроза миновала, специалисты начали оценку повреждений и восстановительные работы. В каком именно регионе это произошло, чиновник не уточнил.
"Целью этих преступных атак является остановка добычи газа, необходимого для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления. Сейчас принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий атак и стабилизации газоснабжения", — отметил Галущенко.
Удар по газовой инфраструктуре зимой, во время морозов, чиновник назвал открытым терроризмом со стороны врага. Он отметил, что сразу после заявлений Кремля о том, что РФ не атакует гражданскую инфраструктуру, несколько российских ракет направлено попали в объекты добычи украинского газа.
"Такие действия врага только еще раз подтверждают, что Россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, погрузить в холод посреди зимы", — сказал Галущенко.
Напомним, в ночь на 20 февраля россияне попали авиабомбой в жилой дом в Херсоне. Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщал, что под завалами оказалась женщина, пострадали 13-летние близнецы.
В ночь с 18 на 19 февраля ВС РФ осуществили массированную атаку по Одессе. Городской голова Геннадий Труханов докладывал, что из-за российских "Шахедов" более 250 тысяч одесситов остались без света и тепла.