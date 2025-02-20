Массированный обстрел Украины 20 февраля: РФ ударила ракетами по газовому объекту

Министр энергетики Герман Галущенко отмечает, что россияне целенаправленно бьют по газовой инфраструктуре, чтобы оставить гражданских украинцев без отопления во время морозов.

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Во время массированной атаки по Украине ракетами и ударными беспилотниками, которую россияне осуществили в ночь с 19 на 20 февраля, был поврежден объект газовой инфраструктуры. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам министра, повреждения получили производственные мощности газовой отрасли. Когда угроза миновала, специалисты начали оценку повреждений и восстановительные работы. В каком именно регионе это произошло, чиновник не уточнил.

"Целью этих преступных атак является остановка добычи газа, необходимого для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления. Сейчас принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий атак и стабилизации газоснабжения", — отметил Галущенко.

Удар по газовой инфраструктуре зимой, во время морозов, чиновник назвал открытым терроризмом со стороны врага. Он отметил, что сразу после заявлений Кремля о том, что РФ не атакует гражданскую инфраструктуру, несколько российских ракет направлено попали в объекты добычи украинского газа.

"Такие действия врага только еще раз подтверждают, что Россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, погрузить в холод посреди зимы", — сказал Галущенко.

Напомним, в ночь на 20 февраля россияне попали авиабомбой в жилой дом в Херсоне. Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщал, что под завалами оказалась женщина, пострадали 13-летние близнецы.

В ночь с 18 на 19 февраля ВС РФ осуществили массированную атаку по Одессе. Городской голова Геннадий Труханов докладывал, что из-за российских "Шахедов" более 250 тысяч одесситов остались без света и тепла.