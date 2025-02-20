Масований обстріл України 20 лютого: РФ вдарила ракетами по газовому об'єкту

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначає, що росіяни цілеспрямовано б'ють по газовій інфраструктурі, щоб залишити цивільних українців без опалення під час морозів.

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Під час масованої атаки по Україні ракетами та ударними безпілотниками, яку росіяни здійснили в ніч з 19 на 20 лютого, було пошкоджено об'єкт газової інфраструктури. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За словами міністра, пошкоджень зазнали виробничі потужності газової галузі. Коли загроза минула, фахівці почали оцінку ушкоджень і відновлювальні роботи. В якому саме регіоні це сталося, урядовець не уточнив.

"Метою цих злочинних атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення. Наразі вживаються всі необхідні заходи з ліквідації наслідків атак і стабілізації газопостачання", — зазначив Галущенко.

Удар по газовій інфраструктурі взимку, під час морозів, урядовець назвав відкритим тероризмом з боку ворога. Він зауважив, що одразу після заяв Кремля про те, що РФ не атакує цивільну інфраструктуру, кілька російських ракет спрямовано поцілили в об'єкти видобутку українського газу.

"Такі дії ворога тільки ще раз засвідчують, що Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, занурити в холод посеред зими", — сказав Галущенко.

Нагадаємо, в ніч на 20 лютого росіяни влучили авіабомбою у житловий будинок в Херсоні. Глава Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомляв, що під завалами опинилася жінка, постраждали 13-річні близнюки.

В ніч з 18 на 19 лютого ЗС РФ здійснили масовану атаку по Одесі. Міський голова Геннадій Труханов доповідав, що через російські "Шахеди" понад 250 тисяч одеситів залишилися без світла та тепла.