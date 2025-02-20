У Херсоні КАБ зніс під'їзд, під завалами жінка, постраждали 13-річні близнюки, — ОВА (фото, відео)

Російська керована авіабомба поцілила по будинку в Центральному мікрорайоні Херсону, заявив глава міської адміністрації Роман Мрочко. Врятували шістьох людей.

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В ніч на 20 лютого Збройні сили Російської Федерації вдарили по Херсону керованими авіабомбами. Одна авіабомба влучила у багатоповерхівку та зруйнувала секцію з першого по дев'ятий поверх. Під завалами перебуває жінка, до якої намагаються дістатись рятувальники. Про деталі удару ворога розповів глава Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Мрочко повідомив, що близько опівночі ЗС РФ запустили по Херсону три КАБи. Одна авіабомба вдарила по дев'ятиповерхівці в Центральному мікрорайоні. Внаслідок удару постраждали цивільні, заявив голова МВА. Двоє з постраждалих — 13-річні підлітки, двійнята — хлопчик та дівчинка. Діти отримали мінно-вибухові травми, їм надають допомогу. Третій поранений — чоловік, у якого травмовані ноги та є черепно-мозкова травма, написав він.

На фото з місця подій бачимо багатоповерхівку, одна з секцій якої повністю зруйнована. Рятувальники та комунальна техніка розгрібає купу будівельного сміття, намагаючись витягнути інших постраждалих.

Обстріл Херсона - КАБ РФ влучив у багатоповерхівку, 20 лютого Фото: Роман Мрочко/Facebook Обстріл Херсона - наслідки влучання КАБа РФ у багатоповерхівку, 20 лютого Фото: Роман Мрочко/Facebook

Обстріл Херсона — деталі подій 20 лютого

Через майже дві години Мрочко додав інформацію про постраждалих. З його слів, з восьмого поверху рятувальники зняли чоловіка, крім того, є ще двоє поранених — це 60-річний громадянин (травма чола) та 36-річний (акубаротравма), повідомив чиновник. На місці подій продовжують працювати рятувальники та спецтехніка, написав він о 2:44 20 лютого.

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив влучання КАБа у багатоповерхівку в Херсоні. Також він додав, що під завалами — жінка, матір постраждалих близнюків. На момент публікації статті немає інформації, чи її врятували.

Зазначимо, 19 лютого ЗС РФ вдарили по Одесі, повідомили у Одеській ОВА та міський голова Геннадій Труханов. Внаслідок удару 250 тис. мешканців міста залишились без світла, також зникло теплопостачання. Місцева влада прийняла рішення, що діти не ходитимуть до школи, поки ситуація налагодиться. Росіяни вдарили по Одесі дронами-камікадзе "Шахед", уточнив мер. Зграя безпілотників налетіла на мікрорайон, в якому живуть 250 тис. людей, заявив він.

Нагадуємо, 17 лютого росіяни атакували Миколаїв, застосувавши при цьому дев'ять нових типів безпілотників, повідомив деталі глава ОВА Віталій Кім.