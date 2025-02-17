"Були влучання з важкими наслідками": Росія випустила по Миколаєву 9 нових типів "Шахедів"

За інформацією голови Миколаївської ОВА, загалом було застосовано 9 безпілотників — деякі вдалось збити, однак були і влучання з тяжкими наслідками.

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Збройні сили Російської Федерації вперше атакували Миколаїв модернізованим безпілотником Shahed, оснащеним 12-канальними антенами. Про це в ефірі телеканалу Live повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 17 лютого.

"Це були ураження. Ми бачимо, що Миколаїв уперше атаковано Shahed із 12-канальними антенами. Максимум було вісім. Тобто у РФ вони з'явилися з 2025 року і, на мою думку, росіяни самі можуть їх виробляти", — розповів він.

Віталій Кім пояснив, що це не новий тип "Шахедів", це новий тип зв'язку. Стандартний "Шахед" — це чотири антени. Раніше в російській армії почали застосовувати 8-канальні дрони, щоб було важче його збити.

Він додав, що 16 лютого був використаний вперше 12-канальний "Шахед", загалом їх було застосовано 9 штук. Деякі з них вдалось збити, однак були деякі влучання з важкими наслідками. Наразі Збройні сили України та інститути шукають ефективні способи протидії таким безпілотникам.

За інформацією голови Миколаївської ОВА, атака на місто призвела до тимчасових проблем з опаленням для 100 тисяч людей, проте його повністю відновили. Електропостачання нині працює без графіків відключень.

Нагадаємо, у ніч на 16 лютого Росія атакувала безпілотниками критичну інфраструктуру Миколаєва. У місті повністю зруйновано електрогенерацію після атаки російських безпілотників по ТЕЦ, частина абонентів залишається без теплопостачання. Президент Володимир Зеленський заявив, що у Миколаєві після удару "Шахеда" 100 тисяч містян залишилися без опалення.