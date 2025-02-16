РФ вдарила по ТЕЦ у Миколаєві: у місті повністю зруйновано електрогенерацію (відео)

За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, місто шукає альтернативні шляхи генерації. Водночас голова ОВА Віталій Кім заявив про поступове підключення будинків до тепла.

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У Миколаєві повністю зруйновано електрогенерацію після атаки російських безпілотників по ТЕЦ, що сталася у ніч на неділю, 16 лютого. Частина абонентів залишається без теплопостачання. Про це заявив міський голова Олександр Сєнкевич.

Наразі фахівці ТЕЦ та "Миколаївоблтеплоенерго" працюють над відновленням теплопостачання, використовуючи альтернативні методи.

"Вночі ворог вдарив по нашій ТЕЦ декількома дронами, через що абоненти ТЕЦ залишились без тепла. Повністю зруйновано електрогенерацію. Наразі ми намагаємось відновити теплопостачання, використовуючи альтернативні шляхи розв'язання проблеми… Робота триває. Без подробиць, але це дійсно важко", — написав Сєнкевич у Telegram.

Попри руйнування, лікарні міста продовжують отримувати тепло завдяки модульним котельням, які були передані Миколаєву Данією, зазначив мер.

Комунальні служби ліквідовували наслідки прильотів у двох районах протягом усього дня.

Один із ворожих ударів припав на проїжджу частину проспекту Центрального, влучивши у каналізаційний колектор. Бригади "Миколаївводоканалу" працюють над його відновленням.

Ремонтні роботи триватимуть і завтра.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив про поступове підключення будинків до тепла.

"Прошу чітко виконувати вказівки влади, тому що ми будемо відсьогодні підключати до тепла будинки, але поступово, і щоб не було, що хтось хоче раніше, відкриє раніше, і буде несанкціонований забір тепла, і це може призвести до аварії. Не поспішайте, робіть чітко, як вам кажуть, і все буде добре", — запевнив Кім.

Нагадаємо, у ніч на 16 лютого Росія атакувала безпілотниками критичну інфраструктуру Миколаєва.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Миколаєві після удару "Шахеда" 100 тисяч містян залишилися без опалення.