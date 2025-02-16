Понад 100 тисяч людей у Миколаєві залишилися без опалення через атаку БПЛА, — Зеленський (фото)

Президент України зазначив, що атака росіян була спрямована саме на цивільний об’єкт. За його словами, "так не роблять ті, хто дійсно хоче відновлення миру та готується до перемовин".

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Унаслідок удару російського дрона-камікадзе типу "Shahed" по критичній інфраструктурі Миколаєва понад 100 тисяч мешканців міста залишилися без опалення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у неділю, 16 лютого.

Глава держави наголосив, що атака була спрямована виключно на цивільні об'єкти.

"Це не має жодного відношення до бойових дій та ситуації на фронті, це ще раз доводить, що росіяни воюють саме проти наших людей, проти життя в Україні. І воюють підло, не збавляючи тиску. Так не роблять ті, хто дійсно хоче відновлення миру та готується до перемовин", — переконаний Зеленський.

Президент зазначив, що ремонтні бригади активно працюють над відновленням теплопостачання в місті. За його словами, Україна продовжить співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб зміцнити оборону від подібних атак.

"Треба дотискати Росію до миру. Нещодавній удар "шахеда" по укриттю на Чорнобильській АЕС, цей удар по Миколаєву, усі інші подібні російські удари мають призводити до сильної реакції, до сильної нашої взаємодії — усіх партнерів — і до спільної роботи заради примусу Росії до миру", — заявив Зеленський.

Атака БпЛА на Миколаїв: що відомо

У ніч на неділю, 16 лютого, близько 1:00 у Миколаєві пролунали вибухи. У ДСНС заявили, що внаслідок падіння безпілотника та уламків зайнялася інфраструктурна будівля. Пожежу оперативно ліквідували вогнеборці.

Ліквідація наслідків атаки БпЛА у Миколаєві Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки БпЛА у Миколаєві Фото: ДСНС

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пошкодження 5 багатоквартирних будинків, щонайменше 4 магазинів, закладу харчування та офісних приміщень.

Внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік, його було госпіталізовано. Стан постраждалого — задовільний.

Кім додав, що сили та засоби ППО на Миколаївщині у ніч на 16 лютого знищили 9 БпЛА типу "Shahed 131/136".

Нагадаємо, 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС.

16 лютого у МАГАТЕ заявили, що українські пожежники на Чорнобильській АЕС продовжують ліквідовувати вогнища загоряння, що залишилися.