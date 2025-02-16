Более 100 тысяч человек в Николаеве остались без отопления из-за атаки БПЛА, — Зеленский (фото)

Президент Украины отметил, что атака россиян была направлена именно на гражданский объект. По его словам, "так не делают те, кто действительно хочет восстановления мира и готовится к переговорам".

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В результате удара российского дрона-камикадзе типа "Shahed" по критической инфраструктуре Николаева более 100 тысяч жителей города остались без отопления. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 16 февраля.

Глава государства подчеркнул, что атака была направлена исключительно на гражданские объекты.

"Это не имеет никакого отношения к боевым действиям и ситуации на фронте, это еще раз доказывает, что россияне воюют именно против наших людей, против жизни в Украине. И воюют подло, не сбавляя давления. Так не делают те, кто действительно хочет восстановления мира и готовится к переговорам", — убежден Зеленский.

Президент отметил, что ремонтные бригады активно работают над восстановлением теплоснабжения в городе. По его словам, Украина продолжит сотрудничать с международными партнерами, чтобы укрепить оборону от подобных атак.

"Надо дожимать Россию к миру. Недавний удар "шахеда" по укрытию на Чернобыльской АЭС, этот удар по Николаеву, все другие подобные российские удары должны приводить к сильной реакции, к сильному нашему взаимодействию — всех партнеров — и к совместной работе ради принуждения России к миру", — заявил Зеленский.

Атака БпЛА на Николаев: что известно

В ночь на воскресенье, 16 февраля, около 1:00 в Николаеве прогремели взрывы. В ГСЧС заявили, что в результате падения беспилотника и обломков загорелось инфраструктурное здание. Пожар оперативно ликвидировали пожарные.

Ликвидация последствий атаки БпЛА в Николаеве Фото: ГСЧС Ликвидация последствий атаки БпЛА в Николаеве Фото: ГСЧС

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о повреждении 5 многоквартирных домов, по меньшей мере 4 магазинов, заведения питания и офисных помещений.

В результате атаки ранен 64-летний мужчина, он был госпитализирован. Состояние пострадавшего — удовлетворительное.

Ким добавил, что силы и средства ПВО на Николаевщине в ночь на 16 февраля уничтожили 9 БпЛА типа "Shahed 131/136".

Напомним, 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

16 февраля в МАГАТЭ заявили, что украинские пожарные на Чернобыльской АЭС продолжают ликвидировать оставшиеся очаги возгорания.