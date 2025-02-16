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Более 100 тысяч человек в Николаеве остались без отопления из-за атаки БПЛА, — Зеленский (фото)

Атака БПЛА на Николаев, Атака БПЛА на Николаев 16 февраля, удар по Николаеву
Фото: НикВести | Последствия атаки БПЛА на Николаев 16 февраля

Президент Украины отметил, что атака россиян была направлена именно на гражданский объект. По его словам, "так не делают те, кто действительно хочет восстановления мира и готовится к переговорам".

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В результате удара российского дрона-камикадзе типа "Shahed" по критической инфраструктуре Николаева более 100 тысяч жителей города остались без отопления. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 16 февраля.

Глава государства подчеркнул, что атака была направлена исключительно на гражданские объекты.

"Это не имеет никакого отношения к боевым действиям и ситуации на фронте, это еще раз доказывает, что россияне воюют именно против наших людей, против жизни в Украине. И воюют подло, не сбавляя давления. Так не делают те, кто действительно хочет восстановления мира и готовится к переговорам", — убежден Зеленский.

Президент отметил, что ремонтные бригады активно работают над восстановлением теплоснабжения в городе. По его словам, Украина продолжит сотрудничать с международными партнерами, чтобы укрепить оборону от подобных атак.

"Надо дожимать Россию к миру. Недавний удар "шахеда" по укрытию на Чернобыльской АЭС, этот удар по Николаеву, все другие подобные российские удары должны приводить к сильной реакции, к сильному нашему взаимодействию — всех партнеров — и к совместной работе ради принуждения России к миру", — заявил Зеленский.

Атака БпЛА на Николаев: что известно

В ночь на воскресенье, 16 февраля, около 1:00 в Николаеве прогремели взрывы. В ГСЧС заявили, что в результате падения беспилотника и обломков загорелось инфраструктурное здание. Пожар оперативно ликвидировали пожарные.

Атака БПЛА на Николаев, Атака БПЛА на Николаев 16 февраля, удар по Николаеву Fullscreen
Ликвидация последствий атаки БпЛА в Николаеве
Фото: ГСЧС
Атака БПЛА на Николаев, Атака БПЛА на Николаев 16 февраля, удар по Николаеву Fullscreen
Ликвидация последствий атаки БпЛА в Николаеве
Фото: ГСЧС

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о повреждении 5 многоквартирных домов, по меньшей мере 4 магазинов, заведения питания и офисных помещений.

В результате атаки ранен 64-летний мужчина, он был госпитализирован. Состояние пострадавшего — удовлетворительное.

Ким добавил, что силы и средства ПВО на Николаевщине в ночь на 16 февраля уничтожили 9 БпЛА типа "Shahed 131/136".

Напомним, 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

16 февраля в МАГАТЭ заявили, что украинские пожарные на Чернобыльской АЭС продолжают ликвидировать оставшиеся очаги возгорания.