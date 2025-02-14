Дрон ВС РФ ударил по Чернобыльской АЭС: горело укрытие, защищающее мир от радиации (фото, видео)

Изоляционное сооружение над 4-го энергоблоком Чернобыльской АЭС защищает от утечки радиации. Атака россиян доказывает, что Владимир Путин, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал ночью 14 февраля в укрытие, которое защищает мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС). Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, Украина строила укрытие вместе с США, Европой и другими странами. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию АЭС и вести боевые действия — это сегодняшняя Россия, убежден он.

"И это — террористическая угроза всему миру. Укрытие на ЧАЭС было повреждено дроном. Пожар потушили. Сейчас радиационный фон не повышался, за этим постоянно следят", — добавил Зеленский.

По первым оценкам, повреждения укрытия существенные. Россия каждую ночь совершает такие атаки против украинской инфраструктуры и наших городов и не изменяет своей античеловеческой риторике.

Зеленский уверен, что президент России Владимир Путин точно не готовится к переговорам, а хочет и дальше обманывать мир.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил о попадании дрона в ЧАЭС. По его мнению, российские военные специально атаковали объект.

Укрытие на Чернобыльской АЭС — что это за проект?

Четвертый энергоблок ЧАЭС защищен объектом "Укрытие", сооружение построили с мая по ноябрь 1986 года после взрыва реактора энергоблока. Объект построили в рекордные сроки — за 206 дней, в процессе задействовали 90 тысяч человек.

Главная цель "Укрытия" — изоляция разрушенного блока от окружающей среды и уменьшение выбросов радиоактивной пыли. В Украине объект неофициально назвали "Саркофаг".