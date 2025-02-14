Дрон ЗС РФ вдарив по Чорнобильській АЕС: горіло укриття, що захищає світ від радіації (фото, відео)

Ізоляційна споруда "Укриття" над 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС захищає від радіації безліч країн. Атака доводить, що Росія не готується до мирних переговорів, заявив президент України Володимир Зеленський.

Related video

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив уночі 14 лютого в об'єкт "Укриття", який захищає світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції (ЧАЕС). Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, Україна будувала "Укриття" разом зі США, Європою та іншими країнами. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі об'єкти, окупувати територію АЕС і вести бойові дії — це сьогоднішня Росія, переконаний він.

"І це — терористична загроза всьому світу. Укриття на ЧАЕС було пошкоджено дроном. Пожежу загасили. Зараз радіаційний фон не підвищувався, за цим постійно стежать", — додав Зеленський.

За першими оцінками, пошкодження "Укриття" суттєві. Росія щоночі здійснює такі атаки проти української інфраструктури та наших міст і не зраджує своїй антилюдській риториці.

Зеленський упевнений, що президент Росії Володимир Путін точно не готується до переговорів, а хоче й далі обманювати світ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив про влучання дрона по об'єкту "Укриття" на ЧАЕС. На його думку, російські військові спеціально атакували об'єкт.

Укриття на Чорнобильській АЕС — що це за проєкт?

Четвертий енергоблок ЧАЕС захищений об'єктом "Укриття", споруду побудували з травня до листопада 1986 року після вибуху реактора енергоблоку. Об'єкт побудували в рекордні терміни — за 206 днів, у процесі задіяли 90 тисяч осіб.

Головна мета "Укриття" — ізоляція зруйнованого блоку від довкілля та зменшення викидів радіоактивного пилу. В Україні об'єкт неофіційно назвали "Саркофаг".

Нагадаємо, Україна закуповуватиме російське енергообладнання в Болгарії, щоб добудувати енергоблоки Хмельницької атомної електростанції.

Війська Росії контролюють Запорізьку АЕС в Енергодарі, питання цього об'єкта Україна хоче порушити на першій дипломатичній зустрічі з РФ.