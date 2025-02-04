Вопрос ЗАЭС будет поднят на первой встрече с РФ в дипломатическом формате, — Зеленский (видео)

Владимир Зеленский во время встречи с Рафаэлем Гросси подчеркнул, что сейчас ЗАЭС не работает, а ситуация на станции остается очень опасной из-за отсутствия украинского менеджмента.

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Запорожская атомная электростанция находится под контролем россиян, поэтому она остается очень опасной. Вопрос ЗАЭС Украина планирует поднять на первой встрече с Россией в дипломатическом формате. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

"Сегодня эта атомная станция не работает, потому что там нет менеджмента Украины, справедливого и профессионального. Она не работает, она деградирует и она очень опасна. В любом случае вопрос Запорожской станции будет поднят во время первой встречи сторон в дипломатическом формате", — отметил президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что Украина изначально предлагала, чтобы украинцы работали на ЗАЭС под контролем Международного агентства по атомной энергии. При этом на территории станции не должно быть российских военных, однако договориться не получилось.

По словам главы государства, администрация экс-президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена предлагала Украине прекратить атаки на российские энергетические объекты. В свою очередь Владимир Зеленский предложил, чтобы и Россия прекратила свои удары по украинской энергетике.

"Я об этом общался открыто с другими лидерами. И мне американцы сказали: да, мы готовы не стрелять по энергетике с обеих сторон, но этого не произошло, потому что Россия не заинтересована", — добавил он.

Напомним, 4 февраля глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси прибыл с рабочим визитом в Украину. Это уже 11-й его визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

В ходе своего визита он посетил подстанцию "Киевскую", которая обеспечивает передачу электроэнергии с Ровенской АЭС в Киевскую, Житомирскую и еще ряд областей. Рафаэль Гросси отметил, что ядерная авария может произойти вследствие прямого нападения на станцию, а также из-за перебоев в электроснабжении