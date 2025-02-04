Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Украину, чтобы "предотвратить ядерную аварию": что известно

Рафаэль Гросси прибыл в Украину — там он планирует, среди прочего, посетить электрическую подстанцию "Киевскую", которую считает "критически важной для ядерной безопасности Украины".

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Председатель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), аргентинский дипломат Рафаэль Мариано Гросси прибыл с рабочим визитом в Украину, где планирует побывать на территории электрической подстанции "Киевская". Еще ранее Гросси анонсировал встречу на высоком уровне в Киеве, в ходе которой участники должны обсудить усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в Украине. Об этом стало известно из сообщения самого главы организации на его странице в сети X.

Он отмечает, что это уже 11-й его визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Предыдущие поездки сюда Гросси также осуществлял с целью изучения потенциальных угроз, которые возникли из-за боевых действий и регулярных атак РФ по энергетическим объектам Украины.

"Я отправляюсь на Киевскую подстанцию, критически важную для безопасности ядерной энергетики Украины, чтобы оценить повреждения и помочь предотвратить ядерную аварию", — говорится в заметке Гросси.

Стоит отметить, что на подстанцию "Киевскую" представители МАГАТЭ уже приезжали ранее, в сентябре 2024 года. Тогда во время визита на площадку подстанции команда МАГАТЭ заметила повреждения, которые объект получил ранее, но также отметила, что после ремонта подстанция вернулась на полную мощность.

"Оценка состояния подстанций является важным элементом нашей работы в Украине, поскольку безопасность работы АЭС зависит от стабильного подключения к сети", — заявлял Гросси тогда.

Напомним, ранее стало известно, что сразу три атомные электростанции Украины сократили производство электроэнергии после новых атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Еще тогда Гросси отмечал, что энергетическая инфраструктура Украины является "очень хрупкой и уязвимой", что "ставит ядерную безопасность под большой риск". Об этом Фокус рассказывал 29 ноября 2024 года.

Также ранее спикер МИД Георгий Тихий публично опроверг слухи о создании ядерного оружия в Украине. Он добавил, что страна тесно сотрудничает с МАГАТЭ и является "полностью прозрачной для мониторинга". Такие заявления прозвучали 14 ноября 2024 года.