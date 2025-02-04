Голова МАГАТЕ Гроссі прибув до України, щоб "запобігти ядерній аварії": що відомо

Рафаель Гроссі прибув до України – там він планує, серед іншого, відвідати електричну підстанцію "Київську", яку вважає "критично важливою для ядерної безпеки України".

Related video

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), аргентинський дипломат Рафаель Маріано Гроссі прибув з робочим візитом до України, де планує побувати на території електричної підстанції "Київська". Ще раніше Гроссі анонсував зустріч на високому рівні у Києві, в ході якої учасники мають обговорити зусилля МАГАТЕ щодо запобігання ядерної аварії в Україні. Про це стало відомо з допису самого голови організації на його сторінці у мережі X.

Він зазначає, що це вже 11-й його візит в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Попередні поїздки сюди Гроссі також здійснював з метою вивчення потенційних загроз, які виникли через бойові дії та регулярні атаки РФ по енергетичних об’єктах України.

"Я вирушаю на Київську підстанцію, критично важливу для безпеки ядерної енергетики України, щоб оцінити пошкодження і допомогти запобігти ядерній аварії", – йдеться у дописі Гроссі.

Варто зазначити, що на підстанцію "Київську" представники МАГАТЕ вже приїжджали раніше, у вересні 2024 року. Тоді під час візиту на майданчик підстанції команда МАГАТЕ помітила пошкодження, яких об’єкт зазнав раніше, але також зазначила, що після ремонту підстанція повернулася на повну потужність.

"Оцінка стану підстанцій є важливим елементом нашої роботи в Україні, оскільки безпека роботи АЕС залежить від стабільного підключення до мережі", – заявляв Гроссі тоді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що одразу три атомні електростанції України скоротили виробництво електроенергії після нових атак РФ на енергетичну інфраструктуру. Ще тоді Гроссі зазначав, що енергетична інфраструктура України є "дуже тендітною та вразливою", що "ставить ядерну безпеку під великий ризик". Про це Фокус розповідав 29 листопада 2024 року.

Також раніше речник МЗС Георгій Тихий публічно спростував чутки про створення ядерної зброї в Україні. Він додав, що країна тісно співпрацює з МАГАТЕ і є "повністю прозорою для моніторингу". Такі заяви пролунали 14 листопада 2024 року.