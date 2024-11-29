Через удари РФ 3 діючі АЕС в Україні скоротили виробництво електроенергії, — МАГАТЕ

Повідомлень про прямі пошкодження АЕС не надходило, але Україна повідомила МАГАТЕ, що удари знову вплинули на електричні підстанції, які станції використовують як для передачі, так і для отримання електроенергії за межами майданчика.

Одразу три діючі атомні електростанції України скоротили виробництво електроенергії після нових атак РФ на енергетичну інфраструктуру країни. Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

Він зауважив, що вдруге менш ніж за два тижні Хмельницька, Рівненська та Південно-Українська АЕС як запобіжний крок під час повітряної тривоги знизили рівень потужності. Дві команди МАГАТЕ, розміщені в Україні, під час атаки змушені були ховатися в укриттях, зазначив Гроссі.

Всього на діючих АЕС 9 реакторів, всі вони знизили потужність. Також відключили від мережі 1 реактор Рівненської АЕС. АЕС продовжували отримувати зовнішню електроенергію, навіть попри на те, що Хмельницький майданчик втратив підключення до двох своїх ліній електропередач.

"Енергетична інфраструктура України є надзвичайно тендітною та вразливою, що ставить ядерну безпеку під великий ризик. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районах з великими ядерними енергетичними об’єктами та інших об’єктах, від яких вони залежать", – сказав генеральний директор Гроссі.

Повідомлень про прямі пошкодження АЕС не надходило, але Україна повідомила МАГАТЕ, що удари знову вплинули на електричні підстанції, які станції використовують як для передачі, так і для отримання електроенергії за межами майданчика.

Нагадаємо, що в ніч проти 28 листопада та вранці ЗС РФ здійснили масштабну комбіновану атаку на територію України. Ціллю стали енергетичні об'єкти у різних регіонах.