Из-за ударов РФ 3 действующие АЭС в Украине сократили производство электроэнергии, — МАГАТЭ

Сообщений о прямых повреждениях АЭС не поступало, но Украина сообщила МАГАТЭ, что удары снова повлияли на электрические подстанции, которые станции используют как для передачи, так и для получения электроэнергии за пределами площадки.

Сразу три действующие атомные электростанции Украины сократили производство электроэнергии после новых атак РФ на энергетическую инфраструктуру страны. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

Он отметил, что второй раз менее чем за две недели Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС в качестве меры предосторожности во время воздушной тревоги снизили уровень мощности. Две команды МАГАТЭ, размещенные в Украине, во время атаки вынуждены были прятаться в укрытиях, отметил Гросси.

Всего на действующих АЭС 9 реакторов, все они снизили мощность. Также отключили от сети 1 реактор Ровенской АЭС. АЭС продолжали получать внешнюю электроэнергию, даже несмотря на то, что Хмельницкая площадка потеряла подключение к двум своим линиям электропередач.

"Энергетическая инфраструктура Украины является чрезвычайно хрупкой и уязвимой, что ставит ядерную безопасность под большой риск. Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности в районах с крупными ядерными энергетическими объектами и других объектах, от которых они зависят", — сказал генеральный директор Гросси.

Сообщений о прямых повреждениях АЭС не поступало, но Украина сообщила МАГАТЭ, что удары снова повлияли на электрические подстанции, которые станции используют как для передачи, так и для получения электроэнергии за пределами площадки.

Напомним, что в ночь на 28 ноября и утром ВС РФ осуществили масштабную комбинированную атаку на территорию Украины. Целью стали энергетические объекты в разных регионах.