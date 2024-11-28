Атака РФ на энергообъекты Украины: в каких регионах возникли проблемы со светом и водоснабжением

В "Укрэнерго" ввели графики аварийных отключений. Есть попадания в Сумской и Львовской областях, а также на Волыни.

В ночь на 28 ноября и утром ВС РФ осуществили масштабную комбинированную атаку на территорию Украины. Целью стали энергетические объекты в разных регионах. Фокус собрал все, что известно о последствиях ракетно-дронных ударов 28 ноября.

Утром министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что под утренней атакой ВС РФ оказались объекты энергетической инфраструктуры. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Опять энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине", — написал министр.

Атака на Луцк

ВС РФ осуществили массированную ракетную атаку на город Луцк. Было зафиксировано несколько попаданий.

Часть города осталась без света, не работает электротранспорт. Критическую инфраструктуру подключают к генераторам, а детей перевели на дистанционное обучение.

Атака на Ровно

Как сообщили в Ровенской областной военной администрации, из-за российской атаки области без электроснабжения более 280 тысяч абонентов. Есть перебои с водой.

"Школы Ровно и части Ровненского района переводим на дистанционное обучение. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в безопасных местах. Больше информации позже", - проинформировал председатель ОВА Александр Коваль.

Фото: Скриншот

Атака на Львовскую область

Во Львовской областной военной администрации заявили, что российские оккупанты средствами воздушного нападения атаковали энергетические объекты в регионе. Детали обещали обнародовать позже.

"Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Детали позже", - рассказал Максим Козицкий.

Атака на Николаевскую область

В Николаевской области из-за массированной воздушной атаки РФ выключили свет. Об этом сообщил председатель ОГА Виталий Ким.

"Вследствие массированного ракетного обстрела есть отключения электроэнергии в области", — проинформировал он.

Атака на Сумщину

В Сумской области было атаковано несколько объектов инфраструктуры. Повреждены школы, больницы, многоэтажки, объекты водоснабжения.

"Утром россияне осуществили ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады. Зафиксировано 3 взрыва. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются", — сообщили в ОВА.

Атака на Хмельнитчину

Председатель Хмельницкой ОГА сообщил о последствиях атаки РФ в Хмельницкой области. Из-за поражения энергообъектов есть отсутствие электроснабжения в отдельных населенных пунктах.

"Что касается Хмельницкой области, то сегодня, во время сигнала "Воздушная тревога", силы ПВО ВСУ уничтожили 3 вражеские ракеты. В результате атаки частично отсутствует электроктроснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах. Кроме того, НЭК "Укрэнерго" применила экстренные отключения. Повреждено также хозяйственное помещение. Сообщения о погибших, травмированных не поступали", — проинформировал он.

Сергей Тюрин поблагодарил Вооруженные Силы Украины за защиту неба.

Несмотря на отсутствие света задержки поездов нет

В Укрзализныце сообщили, что несмотря на то, что по всей стране массированные обстрелы, точечные обесточивания, но более 150 поездов Укрзализныци следуют по расписанию, ситуация с движением стабильная и контролируемая.

"Из-за обесточивания отдельных участков имеем задержки чуть более 1 часа для 6 поездов, но там работают резервные тепловозы, набираем ход. Отставание от графика будем постепенно сокращать", — сообщили в УЗ.

Фото: Скриншот

Напомним, что военные администрации сообщили детали удара ВС РФ. В частности, во Львовской области под атакой оказался город Стрый, в Волынской области — Луцк, кроме того, пострадал Ровно. Также сообщали о взрывах в Винницкой области и в Киеве.