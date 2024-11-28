Атака РФ на енергооб'єкти України: в яких регіонах виникли проблеми із світлом та водопостачанням

В "Укренерго" запровадили графіки аварійних відключень. Є влучання на Сумщині, Львівщині та на Волині.

В ніч проти 28 листопада та вранці ЗС РФ здійснили масштабну комбіновану атаку на територію України. Ціллю стали енергетичні об'єкти у різних регіонах. Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки ракетно-дронових ударів 28 листопада.

Вранці міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що під ранковою атакою ЗС РФ опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні", — написав міністр.

Атака на Луцьк

ЗС РФ здійснили масовану ракетну атаку на місто Луцьк. Було зафіксовано кілька влучань.

Частина міста залишилася без світла, не працює електротранспорт. Критичну інфраструктуру підключають до генераторів, а дітей перевели на дистанційне навчання.

Атака на Рівне

Як повідомили в Рівненській обласній військовій адміністрації, через російську атаку області без електропостачання понад 280 тисяч абонентів. Є перебої з водою.

"Школи Рівного та частини Рівненського району переводимо на дистанційне навчання. Зберігайте спокій, залишайтеся у безпечних місцях. Більше інформації згодом", — проінформував голова ОВА Олександр Коваль.

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Атака на Львівщину

В Львівській обласній військовій адміністрації заявили, що російські окупанти засобами повітряного нападу атакували енергетичні об'єкти в регіоні. Деталі обіцяли оприлюднити пізніше.

"Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Деталі згодом", — розповів Максим Козицький.

Атака на Миколаївщину

У Миколаївській області через масовану повітряну атаку РФ вимкнули світло. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Внаслідок масованого ракетного обстрілу є відключення електроенергії в області", — проінформував він.

Атака на Сумщину

В Сумській області було атаковано кілька об'єктів інфраструктури. Пошкоджено школи, лікарні, багатоповерхівки, об'єкти водопостачання.

"Зранку росіяни здійснили ракетний удар по інфраструктурі Шосткинської громади. Зафіксовано 3 вибухи. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", — повідомили в ОВА.

Атака на Хмельниччину

Голова Хмельницької ОВА повідомив про наслідки атаки РФ на Хмельниччині. Через ураження енергообєктів є відсутність електропостачання у окремих населених пунктах.

"Що стосуються Хмельниччини, то сьогодні, під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО ЗСУ знищили 3 ворожі ракети. В результаті атаки частково відсутнє електроктропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах. Крім того, НЕК "Укренерго" застосувала екстрені відключення. Пошкоджено також господарське приміщення. Повідомлення про загиблих, травмованих не надходили", — проінформував він.

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Попри відсутність світла затримки потягів немає

В Укрзалізниці повідомили, що попри те, що по всій країні масовані обстріли, точкові знеструмлення, але понад 150 поїздів Укрзалізниці прямують за розкладом, ситуація із рухом стабільна та контрольована.

"Через знеструмлення окремих ділянок маємо затримки трохи більше 1 години для 6 поїздів, але там працюють резервні тепловози, набираємо хід. Відставання від графіка будемо поступово скорочувати", — повідомили в УЗ.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, що військові адміністрації повідомили деталі удару ЗС РФ. Зокрема, у Львівській області під атакою опинилось місто Стрий, у Волинській області — Луцьк, крім того, постраждало Рівне. Також повідомляли про вибухи у Вінницькій області та в Києві.