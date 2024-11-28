РФ запустила ракети Х-101: вибухає в Києві, Вінниці, загроза для Старокостянтинова та Чернівців

Нова хвиля крилатих ракет з'явилась над Україною о 7 год. 28 листопада. Моніторингові канали повідомили про вибухи в Києві та Івано-Франківську.

Зранку 28 листопада, після хвилі "Шахедів" та "Калібрів", ЗС РФ запустили зграю крилатих ракет Х-101 з бомбардувальників Ту-95. Ракети попрямували на центральні та західні області України, загрожували Києву та Старокостянтинову. Фокус зібрав інформацію від військових адміністрацій, Повітряних сил та моніторингових пабліків про деталі ранкової атаки РФ.

О 4:35 28 листопада Повітряні сили ЗСУ попередили про активність чотирьох, потім уточнили — семи, бомбардувальників Ту-95 (кожен несе 6-8 ракет) у районі аеродрому Оленья в Мурманській області. О 7:06 з'явилось повідомлення про захід засобів ураження в Чернігівську область: тип не вказаний. Після цього командування інформувало про траєкторію руху ракет. Спершу вони прямували на Київ, Прилуки, Лубни, Пирятин, Миргород, пізніше — ще раз столиця, потім Вінниця, Житомир, Хмельницький, далі — Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне.

Удар РФ 28 листопада — Повітряні сили про Х-101

Удар РФ 28 листопада — деталі атаки

Військові адміністрації поки що не інформували про наслідки атаки Х-101 по Україні. Тим часом моніторингові канали повідомили про вибухи над Києвом, Вінницею, Івано-Франківськом. Попередні дані — можлива робота засобів протиповітряної оборони.

Крім того, з'явились деталі про наслідки удару попередньої хвилі російських ракет. Мер Луцька Ігор Поліщук написав у Telegram-каналі, що місто частково знеструмлене і відбулось "кілька прильотів". Також чиновник попередив, що не працюватиме електротранспорт, а замість них випустять автобуси.

Зазначимо, раніше Фокус писав про атаку "Калібрів" та "Шахедів" вночі та зранку 28 листопада. Дрони-камікадзе літали над центральними та західними областями протягом усієї ночі, а в Києві повітряна тривога триває вже десяту годину. Крилаті ракети дістали до Стрия та Волині, вибухало в Києві, а міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про запровадження аварійних відключень.

Нагадуємо, 21 листопада аналітики проєкту Defense Express розповіли про запаси різних видів ракет, які зібрала РФ протягом останніх місяців. Зранку 28 листопада глава офісу президента Андрій Єрмак відреагував на масований російський обстріл: попередив, що буде відповідь.