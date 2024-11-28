"Україна має чим відповісти": Єрмак відреагував на масштабний обстріл з боку Росії

ЗС РФ зробили запаси ракет для ударів по українській інфраструктурі, для війни з цивільними під час холодів, кажуть в Офісі президента.

Україна має чим відповісти Росії за масштабні атаки на її енергетичні об'єкти. Про це у своєму телеграм-каналі написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Росіяни продовжують тактику терору. Вони робили запаси ракет для ударів по українській інфраструктурі, для війни з цивільними під час холодів, протягом зими. Їм допомагали їхні божевільні союзники, зокрема з КНДР. Зараз росіяни здійснюють комбінований обстріл країни. Вони воюють навіть з дітьми. Україна має чим відповідати", — зазначив Андрій Єрмак.

Так, відранку 28 листопада ЗС РФ атакують енергетичні об'єкти України у різних регіонах. Вибухи лунали в Харкові, Шостці, Одесі, Кропивницькому, Луцьку тощо. Є влучання та пошкодження енергетичних об'єктів.

Через влучання виникли перебої з водою та світлом. Запроваджені графіки екстрених відключень.

Група ворожих ракет у кількості 25–30 штук перебувала на території України станом на 7:40 ранку 28 листопада. Вони рухаються в напрямку Києва та переважно західних областей.