РФ вдарила "Калібрами" та "Шахедами", є пуски Х-101: постраждали Київ, Стрий, Волинь, деталі

Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку крилатих ракет "Калібр", які пролітали поруч з майже двадцятьма містами. Вибухало, зокрема, над Києвом та Стриєм, а на Волині є влучання.

ЗС РФ запустили по Україні зграю крилатих ракет "Калібр", які пролетіли над центральними областями та попрямували на північ та захід. Військові адміністрації Києва, Львівської та Луцької областей повідомили про влучання та пошкодження критичних об'єктів. Фокус зібрав інформацію про наслідки удару 28 листопада на основі заяв Повітряних сил ЗСУ та ОВА.

Повітряні сили приблизно о 4:58 попередили про пуски "Калібрів", запущених з ракетоносіїв у Чорному морі. Після цього у Telegram-каналі Повітряного командування перелічили міста, у напрямку яких летіли засоби ураження: Одеса (Мала Одеса), Миколаїв, через Херсон, група на Кропивницький, потім — Черкаси, Умань, Балти, Шполи, Вінницька та Київська області, на Бердичів, Житомир, Хмельницький, Красилів, Рівне, Луцьк, Стрий. Одночасно з крилатими, були заяви про швидкісні цілі, які прямували на Харків та Запоріжжя, свідчить допис Повітряних сил. Крім того, починаючи з 22–23 год., продовжувалась атака дронів-камікадзе "Шахед", які петляли по Київській області. Приблизно о 7 год. з'явилось повідомлення про появу перших ракет Х-101, запущених літаками Ту-95: зайшли через Чернігівську область.

Удар РФ 28 листопада — Повітряні сили про Калібри Фото: Скриншот Удар РФ 28 листопада — Повітряні сили про Шахеди Фото: Скриншот

Карта повітряних тривог показала, що станом на 7 год. 28 листопада "червона" вся територія України. В Києві попередження увімкнули о 23 год. 27 листопада і воно триває дев'яту годину поспіль.

Удар РФ 28 листопада — карта повітряних тривог, Київ, Україна Фото: Скриншот

Удар РФ 28 листопада — деталі атаки на Київ, Стрий та Волинь

О 6:25 у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації підтвердили атаку росіян по столиці. ЗС РФ вдарили крилатими ракетами, попередив глава КМВА Сергій Попко. За 10 хв. чиновник підтвердив інформацію НЕК "Укренерго" про запровадження аварійних відключень світла. У Київській ОВА, а також мер Віталій Кличко, поки що не писали про наслідки російських ударів.

Удар РФ 28 листопада — деталі від КМВА Фото: Скриншот

Глава Львівської ОВА Максим Козицький написав про загрозу крилатих ракет о 6 год. Російські засоби ураження заходили в боку Тернопільської області. О 6:24 чиновник повідомив про загрозу місту Стрий, де, згідно з повідомленнями енергетиків, розташовані високовольтні підстанції та газосховище. Про деталі удару РФ інших дописів поки що немає.

Удар РФ 28 листопада — деталі про Львів та Стрий від Козицького Фото: Скриншот

Глава Волинської ОВА Іван Рудницький написав, що в регіоні були прильоти під час обстрілу 28 листопада. Також чиновник попередив, що запроваджуються аварійні відключення електроенергії, і пообіцяв, що деталі розповість пізніше.

Зазначимо, в ніч на 28 листопада Фокус писав про перші хвилі повітряної атаки РФ. Згідно з даними моніторингових каналів, ракети загрожували Кропивницькому та Хмельницькій області. Після ударів "Калібрів" в низці областей запровадили аварійні відключення електроенергії, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадуємо, 21 листопада портал Defense Express опублікував інфографіку за даними про кількість ракет різних типів, які зібрали ЗС РФ для ударів по Україні.