РФ ударила "Калибрами" и "Шахедами", есть пуски Х-101: пострадали Киев, Стрый, Волынь, детали

Воздушные силы ВСУ сообщили об атаке крылатых ракет "Калибр", которые пролетали рядом с почти двадцатью городами. Взрывалось, среди прочего, над Киевом и Стрыем, а на Волыни есть попадания.

ВС РФ запустили по Украине стаю крылатых ракет "Калибр", которые пролетели над центральными областями и направились на север и запад. Военные администрации Киева, Львовской и Луцкой областей сообщили о попадании и повреждении критических объектов. Фокус собрал информацию о последствиях удара 28 ноября на основе заявлений Воздушных сил ВСУ и ОВА.

Воздушные силы около 4:58. предупредили о пусках "Калибров", запущенных с ракетоносителей в Черном море. После этого в Telegram-канале Воздушного командования перечислили города, в направлении которых летели средства поражения: Одесса (Малая Одесса), Николаев, через Херсон, группа на Кропивницкий, затем — Черкассы, Умань, Балты, Шполы, Винницкая и Киевская области, на Бердичев, Житомир, Хмельницкий, Красилов, Ровно, Луцк, Стрый. Одновременно с крылатыми, были заявления о скоростных целях, которые направлялись на Харьков и Запорожье, свидетельствуют сообщение Воздушных сил. Кроме того, начиная с 22-23 ч. продолжалась атака дронов-камикадзе "Шахед", которые петляли по Киевской области. Около 7 ч. появилось сообщение о появлении первых ракет Х-101, запущенных самолетами Ту-95: зашли через Черниговскую область.

Удар РФ 28 ноября — Воздушные силы о Калибрах Фото: Скриншот Удар РФ 28 ноября — Воздушные силы о Шахеды Фото: Скриншот

Карта воздушных тревог показала, что по состоянию на 7 ч. 28 ноября "красная" вся территория Украины. В Киеве предупреждение включили в 23 час. 27 ноября и оно продолжается девятый час подряд.

Удар РФ 28 ноября — карта воздушных тревог, Киев, Украина Фото: Скриншот

Удар РФ 28 ноября — детали атаки на Киев, Стрый и Волынь

В 6:25 в Telegram-канале Киевской городской военной администрации подтвердили атаку россиян по столице. ВС РФ ударили крылатыми ракетами, предупредил глава КГВА Сергей Попко. Через 10 мин. чиновник подтвердил информацию НЭК "Укрэнерго" о введении аварийных отключений света. В Киевской ОГА, а также мэр Виталий Кличко, пока не писали о последствиях российских ударов.

Удар РФ 28 ноября — детали от КМВА Фото: Скриншот

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий написал об угрозе крылатых ракет в 6 часов. Российские средства поражения заходили в стороны Тернопольской области. В 6:24 чиновник сообщил об угрозе городу Стрый, где, согласно сообщениям энергетиков, расположены высоковольтные подстанции и газохранилище. О деталях удара РФ других сообщений пока нет.

Удар РФ 28 ноября — детали о Львове и Стрый от Козицкого Фото: Скриншот

Глава Волынской ОГА Иван Рудницкий написал, что в регионе были прилеты во время обстрелов 28 ноября. Также чиновник предупредил, что вводятся аварийные отключения электроэнергии, и пообещал, что детали расскажет позже.

Отметим, в ночь на 28 ноября Фокус писал о первых волнах воздушной атаки РФ. Согласно данным мониторинговых каналов, ракеты угрожали Кропивницкому и Хмельницкой области. После ударов "Калибров" в ряде областей ввели аварийные отключения электроэнергии, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Напоминаем, 21 ноября портал Defense Express опубликовал инфографику по данным о количестве ракет различных типов, которые собрали ВС РФ для ударов по Украине.