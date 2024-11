Сколько всего межконтинентальных ракет в наземных и морских вариантах у РФ (инфографика)

По словам украинских аналитиков, у РФ есть 192 баллистические ракеты для размещения на 12 атомных подводных крейсерах. Из них 112 единиц — РСМ-56 "Булава", также есть 80 единиц РСМ-54 "Синева".

В ходе обстрела Украины в ночь с 20 на 21 ноября произошло первое в истории боевое применение вооружения класса "межконтинентальная баллистическая ракета". Среди прочего, РФ запустила межконтинентальную РС-26 "Рубеж" или другую МБР. Об этом пишет портал Defense Express.

Выяснить, сколько у РФ остается межконтинентальных ракет, можно, опираясь на агрегированные данные нескольких источников: The Military Balance 2024, справочник Bulletin of the Atomic Scientists по ядерному арсеналу РФ и сборник SIPRI Yearbook 2024, World nuclear forces 2023.

Данные о ядерном и ракетном арсенале РФ по состоянию на начало 2024 г. от Bulletin of the Atomic Scientists

Данные приводятся на начало 2024 года, потому в подсчетах отсутствуют данные по возможному наличию РС-26 "Рубеж" в распоряжении РФ.

К началу текущего года Россия располагала в общей сложности 521 межконтинентальной баллистической ракетой наземного и морского базирования. Для накопления этого арсенала понадобилось более 20 лет работы ВПК РФ.

Российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) к началу года располагали 34 МБР типа РС-20 "Воевода", 60 МБР типа РС-12М "Тополь-М" (начали развертывание в 1997 году), 18 МБР РС-12М1 "Тополь-М" (развертывание стартовало в 2006 году), 180 МБР РС-24 "Ярс" в шахтном варианте (развертывание стартовало в 2010 году) и 24 таких ракеты в мобильном варианте (с 2014 года), неизвестное количество МБР "Сармат" и около восьми ракет "Авангард".

При этом этот ракетный арсенал находился в следующей структуре:

14 ракетных полков с шахтным вариантом "Ярс" и часть ракетных полков с мобильной версией МБР;

8 ракетных полков с "Тополь-М";

два — с "Авангард";

6 ракетных полков с РС-20 "Воевода".

МБР морского базирования

Что касается морской составляющей, у России есть 192 баллистические ракеты для размещения на 12 атомных подводных крейсерах. Из них 112 единиц — РСМ-56 (или Р-30) "Булава", развертывание которой стартовало в 2012 году, и 80 единиц — это РСМ-54 "Синева", развертывание которой началось в 2007 году.

