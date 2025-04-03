"Больше оружия": Украина принуждает Россию к реальным переговорам, – Умеров

Снабжение Украины оружием означает более короткий путь к миру. Киев имеет четкий план действий для принуждения Москвы к мирным переговорам.

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Об этом сообщил в Facebook министр обороны Украины Рустем Умеров после обращения к участникам заседания министров обороны стран Евросоюза в Варшаве.

Министр убежден, что сейчас как никогда надо совместно укреплять Украину, усиливать давление на Россию и координировать действия в сфере безопасности.

Умеров заявил, что украинские власти имеют четкий план действий для принуждения России к реальным переговорам. Вместе с союзниками Украина сосредоточена на трех ключевых целях:

удержание линии фронта;

защита украинского неба, что предполагает создание мощной системы ПВО для безопасности городов, экономики и армии;

развитие дальнобойного вооружения для поражения логистики и уничтожения наступательного потенциала ВС РФ.

Украинская армия нуждается в поддержке боеприпасами, дальнобойными ракетами, бронетехникой, авиацией и средствами ПВО, добавил он.

Особое внимание Умеров уделяет развитию национального ВПК: Украина открыта к общим оборонным проектам по аналогии с "датской" и другими моделями.

Кроме этого, Украина готова инвестировать в оборонную промышленность европейских стран. Стратегическая цель Киева — полностью интегрировать украинскую промышленную базу в европейскую оборонную экосистему.

"Расширение военной помощи и развитие совместного производства — это путь к справедливому и длительному миру в Украине и на всем континенте", — заключил он.

Напомним, Германия в марте объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В его состав вошли 24 бронемашины MRAP.

Фокус ранее писал, что администрация президента США Дональда Трампа может остановить отправку военной помощи Украине. Этот шаг рассматривается как возможный элемент давления.