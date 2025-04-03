"Більше зброї": Україна примушує Росію до реальних переговорів, — Умєров

Постачання Україні зброї означає коротший шлях до миру. Київ має чіткий план дій для примусу Москви до мирних переговорів.

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Про це повідомив у Facebook міністр оборони України Рустем Умєров після звернення до учасників засідання міністрів оборони країн Євросоюзу у Варшаві.

Міністр переконаний, що зараз як ніколи треба спільно зміцнювати Україну, посилювати тиск на Росію та координувати дії у сфері безпеки.

Умєров заявив, що українська влада має чіткий план дій для примусу Росії до реальних переговорів. Разом із союзниками Україна зосереджена на трьох ключових цілях :

утримання лінії фронту;

захист українського неба, що передбачає створення потужної системи ППО для безпеки міст, економіки та армії;

розвиток далекобійного озброєння для ураження логістики та знищення наступального потенціалу ЗС РФ.

Українська армія потребує підтримки боєприпасами, далекобійними ракетами, бронетехнікою, авіацією та засобами ППО, додав він.

Особливу увагу Умєров приділяє розвитку національного ВПК: Україна відкрита до спільних оборонних проєктів за аналогією з "данською" та іншими моделями.

Крім цього, Україна готова інвестувати в оборонну промисловість європейських країн. Стратегічна мета Києва — повністю інтегрувати українську промислову базу в європейську оборонну екосистему.

"Розширення військової допомоги та розвиток спільного виробництва — це шлях до справедливого і тривалого миру в Україні та на всьому континенті", — підсумував він.

Нагадаємо, Німеччина в березні оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До його складу увійшли 24 бронемашини MRAP.

Фокус раніше писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа може зупинити відправлення військової допомоги Україні. Цей крок розглядається як можливий елемент тиску.