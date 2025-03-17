Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні: що отримають ЗСУ

У новий пакет увійшли зенітні установки Gepard, ракети для систем ППО IRIS-T, боєприпаси різних калібрів, військова техніка, безпілотники, штурмові гвинтівки, аптечки та інше обладнання.

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Уряд Німеччини 17 березня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, опублікувавши оновлений список обладнання, яке буде передано на потреби ЗСУ. Детальна інформація доступна на сайті уряду ФРН.

Зокрема, українська сторона отримає:

24 бронемашини MRAP;

боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1 і бойових машин піхоти Marder;

3 самохідних зенітних установок Gepard із запасними частинами і 10 000 боєприпасів до них;

Ракети IRIS-T SLM;

5000 боєприпасів калібру 155 мм і 2000 боєприпасів калібру 122 мм;

8 000 боєприпасів для 120-мм міномета;

50 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами;

30 гусеничних дронів Gereon RCS;

30 систем виявлення дронів;

2 інженерні машини Wisent 1 із запасними частинами;

100 переносних систем розмінування H-PEMBS;

2 мінних трали;

95 штурмових гвинтівок MK 556;

1340 штурмових гвинтівок HK 416;

556 лазерних далекомірів;

255 інфрачервоних біноклів;

765 000 аптечок першої допомоги;

2 прикордонні транспортні засоби.

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У повідомленні німецького уряду зазначено, що від початку повномасштабного вторгнення Німеччина значно розширила обсяг військової допомоги, що надається Україні, — тільки 2024 року для військової допомоги Києву було виділено близько 7,1 млрд євро.

Крім постачання техніки та озброєння, Німеччина надає значну підтримку в підготовці українських військових. Понад 10 000 українських солдатів пройшли навчання на території Німеччини, а загальні витрати на цю програму становили близько 282 млн євро, не враховуючи витрат на лікування солдатів.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати відновили постачання Україні далекобійних авіаційних бомб GLSDB. За інформацією агентства Reuters, ця зброя пройшла модернізацію, завдяки якій бомби стали більш стійкими до ворожих засобів РЕБ.