Нестача ракет SAMP/T: Зеленський розповів, як розв'язати проблему з ППО (відео)

До виробництва деяких видів зброї інколи залучені до чотирьох різних країн, заявив президент Володимир Зеленський. Щоб отримати ракети чи військову техніку, потрібно з ними усіма домовлятись, а це не просто.

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Президент України Володимир Зеленський пояснив, що проблему з ракетами для комплексів протиповітряної оборони SAMP/T можна розв'язати за допомогою Франції та Італії. При цьому не має проблем з надходженням ракет для IRIS/T з Німеччини. Про труднощі та шляхи їх подолання глава держави сказав під час брифінгу після другого безпекового саміту у Великій Британії.

Проблеми ППО - заява Зеленського див. з 27:16

Зеленський подякував Італії та Франції, які надали Україні комплекси SAMP/T для захисту важливих об'єктів у певних регіонах. Також він підтвердив, що протягом війни країна постійно мала проблеми з ракетами ППО, тому що їх "ніколи не було достатньо". З його слів, були звернення до країн-виробників для купівлі ліцензії на виробництво, але поки що позитивного рішення немає.

"Війна багато чому нас навчила. Одне з цього — якщо ти можеш взяти ліцензію у партнера, то забери, бо ти зробиш швидше. Я не отримав цих ліцензій. Я дуже хотів, це було дуже важливо. Проблема з SAMP/T — це велика складність. Ми потрошки розвиваємо цей напрямок", — підсумував президент.

Під час пресконференції Зеленський пояснив, у чому особливість франко-італійського комплексу SAMP/T. Президент навів приклад Німеччини та її комплексу IRIS/T. Німеччина налагодила повний цикл виробництва, і тому Україна завжди знає, коли та яку кількість засобів отримає. Втім, є інша військова техніка, для виробництва якої залучені і дві, і три, і чотири країни. У такому випадку потрібно купувати ліцензії, домовлятись. І з цим пов'язані складнощі з ракети для SAMP/T, які збивають такі ж цілі, як ЗРК Patriot, сказав Зеленський.

Проблеми ППО — деталі

Зазначимо, 14 березня видання Corriere della Sera розповіло про візит міністра оборони України Рустема Умєрова в Італію. Одна з причин його візиту — потреба у ракетах для комплексів ППО. Згідно з даними журналістів, українські Сили оборони відчувають нестачу ракет для SAMP/T. Силам ППО потрібно близько 50 шт. Aster-30, оскільки у двох установках, які надала Італія, "майже закінчились" ракети.

Інший засіб ППО, який використовує Україна — це комплекси Patriot. На початку березня США зупинили надавати Україні військову допомогу і, як повідомили експерти, пригальмувалось надходження ракет для цих засобів ППО. 5 березня видання CNN написало, що без допомоги Білого дому Patriot припинить працювати через тиждень.

Нагадуємо, у травні 2024 року компанія Rheinmetall повідомила, що планує збудувати завод в Україні, який вироблятиме засоби ППО.