Україна без Patriot: що чекає на українську ППО без американських антиракет

В умовах затримки військової допомоги з боку США Україна опинилася перед серйозним викликом у сфері протиповітряної оборони. Запаси ракет для ЗРК Patriot можуть вичерпатися вже найближчими тижнями, що ставить під загрозу можливість ефективного збиття російських балістичних ракет.

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Україна не отримає від США ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Після призупинення американської допомоги запаси важливих артилерійських снарядів в Україні можуть вичерпатися до травня або червня. Водночас ракети для ЗРК Patriot можуть закінчитися значно раніше — протягом кількох тижнів. Про це повідомило агентство CNN, посилаючись на українського чиновника.

Відомо, що понад десяток інших країн мають батареї Patriot, включно з Грецією, Саудівською Аравією, Польщею та Південною Кореєю, але вони неохоче надсилають їх в Україну через загрози, з якими стикаються самі, ідеться в публікації.

За словами аналітиків, українські військові використовують Patriot надзвичайно ефективно, збиваючи ракети, які, за твердженням Москви, неможливо перехопити, наприклад, аеробалістичні ракети "Кинджал", але це обходиться дуже дорого.

Україна без Patriot: чим збивати російські ракети

Наразі неможливо остаточно підтвердити чи спростувати інформацію чи дійсно Україна не отримає від США ракети до Patriot. Проте, авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко зазначає, що через відсутність розвідувальної інформації і нестачу антиракет для Patriot, Україна буде змушена витрачати більше ракет для знищення кожної російської балістичної ракети. Для надійного ураження такої ракети потрібно буде запускати 2-3 ракети.

"І хоча ракети постійно надходять, кількість цих боєприпасів залишається конфіденційною. Проте ми не маємо заміни для Patriot. Є один комплекс Nasams, і ще один нам обіцяли поставити до кінця 2024 року. Чи надійшов він, чи ні — поки невідомо. Я думаю, що якийсь час ми зможемо протриматися з тим запасом, що в нас є, а за цей час питання відновлення постачання антиракет буде якимсь чином вирішено. Або я сподіваюся, що наші союзники на якийсь час поділяться з нами своїми запасами", — каже Фокусу Романенко.

Також за словами експерта, в Німеччині в листопаді 2024 року розпочали виробництво ракет для комплексу Patriot, але ці ракети призначені не для боротьби з іншими ракетами, а для знищення аеродинамічних цілей. Це означає, що наразі Україна залишаємося в критичній залежності від американських постачань. Крім того, ми залежні не лише від ракет для Patriot, а й від 70% інших типів зенітних ракет, що також постачаються зі Сполучених Штатів.

До таких ракет належать AMRAAM для F-16 і комплексів NASAMS, ракети Sidewinder для тих самих комплексів, ракети HAWK, а також ракети для VAMPIRE і AVENGER. Україна отримали певну кількість цих ракет від Іспанії, але основна їх кількість знаходиться на складах у США.

"Також є малі ракети, які ми використовуємо для знищення російських безпілотників і "Шахедів", і це також постачається з США. Не можна забувати й про зенітні ПЗРК Stinger, які теж є частиною цієї допомоги. Великобританія пообіцяла нам ракети Martlet, які будуть ефективнішими за американські, але їх дальність польоту всього 6 км, тому вони підходять лише для боротьби з "Шахедами" або частково з ракетами", — продовжує Романенко.

За словами авіаексперта, ситуація залишається нестабільною, і Україна може опинитися без засобів для збиття балістичних ракет, що ставить під питання українську протиповітряну оборону. Проте не може робити прогнози наскільки ще вистачить боєприпасів.

"Я підкреслюю, що останні три транші допомоги були на 90% з боєприпасами. Тобто нам передавали деякі боєприпаси, зокрема ракети для винищувачів F-16 і ракети середньої дальності для комплексів NASAMS. Однак ці ракети фактично не використовувалися. Наші зенітні комплекси американського виробництва, наприклад, можуть ще деякий час працювати, але в перспективі, ймовірно, нам передадуть ракети для комплексу HAWK від союзників. Варто зауважити, що ми отримали самі комплекси HAWK не від США, а від армії Іспанії. Поки що ситуація з антиракетами виглядає не так трагічно, але досить неприємно для нас", — каже експерт.

Зброя закінчитися: прогнози аналітиків

Професор міжнародної політики Мюнхенського університету Бундесверу Карло Масала в інтерв'ю телеканалу ZDF заявив, що Україна зможе протриматися без військової підтримки США не більше ніж шість місяців. За його словами, після цього часу українським військовим буде важче оборонятися, хоча неможливо стверджувати, що фронт одразу впаде і Росія швидко окупує Донбас.

Ці ж терміни озвучив і член оборонного комітету Ради Федір Веніславський.

За його словами, за три роки війни вітчизняний військово-промисловий комплекс значно збільшив свою потужність і здатний компенсувати частину ризиків, однак залежність від американського озброєння, як і раніше, залишається високою. Особливо це стосується систем протиповітряної оборони і ракетних систем залпового вогню великої дальності. Ці види озброєнь, додав Веніславський, залишаються ключовими в обороні України, і їхнє постачання можливе тільки зі США.

Військовий аналітик з Азербайджану Агіль Рустамзаде у коментарі Фокусу звернув увагу на один важливий момент. На його думку, внесок Сполучених Штатів у підтримку української армії є у своєму роді унікальним. Це і боєприпаси, які випускаються саме американським ВПК, і бойова техніка у вигляді танків Abrams і БМП Bradley, а також системи протиповітряної оборони, як-от ЗРК Patriort.

"Переважно будуть проблеми із ЗРК. Якщо їх США не передадуть, то протиракетні можливості Patriort буде складно замінити. Але загалом якщо збільшити фінансову допомогу, Україна частково може купірувати внесок США та їхні постачання озброєння і військової техніки", — підкреслив він.

Аналітик додав, що загалом американські системи мають дешевші аналоги, крім комплексів Patriort, які неможливо буде замінити повністю, але в цьому немає жодної катастрофи.

Раніше Фокус розповідав, що Сполучені Штати призупинили значну частину обміну розвідданими з Україною, що стосується у тому числі інформації про пуски російських ракет і даних, що потрібні для наведення HIMARS.

Також Фокус писав, як насправді вплине на фронт зупинка військової допомоги та чи готові європейські партнери замінити США в цьому питанні.