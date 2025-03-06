Украина без Patriot: что ждет украинскую ПВО без американских антиракет

В условиях задержки военной помощи со стороны США Украина оказалась перед серьезным вызовом в сфере противовоздушной обороны. Запасы ракет для ЗРК Patriot могут иссякнуть уже в ближайшие недели, что ставит под угрозу возможность эффективного сбития российских баллистических ракет.

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Украина не получит от США ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. После приостановления американской помощи запасы важных артиллерийских снарядов в Украине могут иссякнуть к маю или июню. В то же время ракеты для ЗРК Patriot могут закончиться значительно раньше — в течение нескольких недель. Об этом сообщило агентство CNN, ссылаясь на украинского чиновника.

Известно, что более десятка других стран имеют батареи Patriot, включая Грецию, Саудовскую Аравию, Польшу и Южную Корею, но они неохотно отправляют их в Украину из-за угроз, с которыми сталкиваются сами, говорится в публикации.

По словам аналитиков, украинские военные используют Patriot чрезвычайно эффективно, сбивая ракеты, которые, по утверждению Москвы, невозможно перехватить, например, аэробаллистические ракеты "Кинжал", но это обходится очень дорого.

Украина без Patriot: чем сбивать российские ракеты

Пока невозможно окончательно подтвердить или опровергнуть информацию действительно ли Украина не получит от США ракеты к Patriot. Однако, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко отмечает, что из-за отсутствия разведывательной информации и недостатка антиракет для Patriot, Украина будет вынуждена тратить больше ракет для уничтожения каждой российской баллистической ракеты. Для надежного поражения такой ракеты нужно будет запускать 2-3 ракеты.

"И хотя ракеты постоянно поступают, количество этих боеприпасов остается конфиденциальным. Однако мы не имеем замены для Patriot. Есть один комплекс Nasams, и еще один нам обещали поставить до конца 2024 года. Поступил он или нет — пока неизвестно. Я думаю, что какое-то время мы сможем продержаться с тем запасом, что у нас есть, а за это время вопрос возобновления поставок антиракет будет каким-то образом решен. Или я надеюсь, что наши союзники на какое-то время поделятся с нами своими запасами", — говорит Фокусу Романенко.

Также по словам эксперта, в Германии в ноябре 2024 года начали производство ракет для комплекса Patriot, но эти ракеты предназначены не для борьбы с другими ракетами, а для уничтожения аэродинамических целей. Это означает, что сейчас Украина остаемся в критической зависимости от американских поставок. Кроме того, мы зависимы не только от ракет для Patriot, но и от 70% других типов зенитных ракет, которые также поставляются из Соединенных Штатов.

К таким ракетам относятся AMRAAM для F-16 и комплексов NASAMS, ракеты Sidewinder для тех же комплексов, ракеты HAWK, а также ракеты для VAMPIRE и AVENGER. Украина получили определенное количество этих ракет от Испании, но основное их количество находится на складах в США.

"Также есть малые ракеты, которые мы используем для уничтожения российских беспилотников и "Шахедов", и это также поставляется из США. Нельзя забывать и о зенитных ПЗРК Stinger, которые тоже являются частью этой помощи. Великобритания пообещала нам ракеты Martlet, которые будут эффективнее американских, но их дальность полета всего 6 км, поэтому они подходят только для борьбы с "Шахедами" или частично с ракетами", — продолжает Романенко.

По словам авиаэксперта, ситуация остается нестабильной, и Украина может оказаться без средств для сбивания баллистических ракет, что ставит под вопрос украинскую противовоздушную оборону. Однако не может делать прогнозы насколько еще хватит боеприпасов.

"Я подчеркиваю, что последние три транша помощи были на 90% с боеприпасами. То есть нам передавали некоторые боеприпасы, в частности ракеты для истребителей F-16 и ракеты средней дальности для комплексов NASAMS. Однако эти ракеты фактически не использовались. Наши зенитные комплексы американского производства, например, могут еще некоторое время работать, но в перспективе, вероятно, нам передадут ракеты для комплекса HAWK от союзников. Стоит заметить, что мы получили сами комплексы HAWK не от США, а от армии Испании. Пока что ситуация с антиракетами выглядит не так трагично, но достаточно неприятно для нас", — говорит эксперт.

Оружие закончиться: прогнозы аналитиков

Профессор международной политики Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала в интервью телеканалу ZDF заявил, что Украина сможет продержаться без военной поддержки США не более шести месяцев. По его словам, после этого времени украинским военным будет труднее обороняться, хотя невозможно утверждать, что фронт сразу упадет и Россия быстро оккупирует Донбасс.

Эти же сроки озвучил и член оборонного комитета Рады Федор Вениславский.

По его словам, за три года войны отечественный военно-промышленный комплекс значительно увеличил свою мощность и способен компенсировать часть рисков, однако зависимость от американского вооружения по-прежнему остается высокой. Особенно это касается систем противовоздушной обороны и ракетных систем залпового огня большой дальности. Эти виды вооружений, добавил Вениславский, остаются ключевыми в обороне Украины, и их поставки возможны только из США.

Военный аналитик из Азербайджана Агиль Рустамзаде в комментарии Фокусу обратил внимание на один важный момент. По его мнению, вклад Соединенных Штатов в поддержку украинской армии является в своем роде уникальным. Это и боеприпасы, которые выпускаются именно американским ВПК, и боевая техника в виде танков Abrams и БМП Bradley, а также системы противовоздушной обороны, такие как ЗРК Patriort.

"Преимущественно будут проблемы с ЗРК. Если их США не передадут, то противоракетные возможности Patriort будет сложно заменить. Но в целом если увеличить финансовую помощь, Украина частично может купировать вклад США и их поставки вооружения и военной техники", — подчеркнул он.

Аналитик добавил, что в целом американские системы имеют более дешевые аналоги, кроме комплексов Patriort, которые невозможно будет заменить полностью, но в этом нет никакой катастрофы.

Ранее Фокус рассказывал, что Соединенные Штаты приостановили значительную часть обмена разведданными с Украиной, что касается в том числе информации о пусках российских ракет и данных, необходимых для наведения HIMARS.

Также Фокус писал, как на самом деле повлияет на фронт остановка военной помощи и готовы ли европейские партнеры заменить США в этом вопросе.