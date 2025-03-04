Остановка военной помощи США: какое оружие у ВСУ закончится первым и чем это грозит Украине

В список запрещенных к поставке могут попасть высокотехнологичное и дальнобойное вооружение, и в первую очередь системы ПВО и ракеты к ним, а также дальнобойные тактические ракеты ATACMS и системы залпового огня HIMARS. Фокус выяснял, какое американское оружие может закончиться у Сил обороны Украины и как, по мнению экспертов, это отразится на дальнейший ход войны.

Related video

После дипломатического скандала в Вашингтоне ряд западных СМИ на основе сведений от своих источников среди высокопоставленных американских чиновников сообщили, что администрация Дональда Трампа поставила на паузу оказание военной помощи Киеву. Причем речь идет не о полной приостановке, а именно о паузе, которая якобы продлится до тех пор, пока Трамп не убедится, что украинская сторона "демонстрирует добросовестную приверженность миру".

Стоит отметить, что Белый дом официально пока не комментировал приостановку поставок, но по информации The Wall Street Journal, слухи о возможном прекращении военной помощи вызвали серьезные опасения как в Киеве, так и среди союзников. В материале было подчеркнуто, что при нынешней активности боевых действий и без нового вооружения Украина сможет эффективно обороняться только до середины 2025 года. Однако это стало возможным лишь благодаря администрации Джо Байдена, которая нарастила поставки оружия Киеву перед инаугурацией Трампа.

Какое оружие может закончиться у ВСУ: комментарии аналитиков

Карло Масала

О том, что Украина якобы сможет продержаться без военной поддержки США не более шести месяцев заявил в интервью телеканалу ZDF профессор международной политики Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала. По его словам, после этого периода украинским войскам будет сложнее обороняться, но нельзя утверждать, что фронт немедленно рухнет и Россия сразу же оккупирует Донбасс.

Также Масала отметил, что частично Европа может возместить дефицит вооружения, например, Украина укрепит свою ПВО за счет зенитных ракет британского производства. Однако в целом американскую военную помощь невозможно будет заменить на 100 процентов.

"Суть в том, что альтернативы Соединенным Штатам в этом вопросе нет", — заключил аналитик.

Профессор международной политики Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала Фото: Скриншот

Федор Вениславский

Эти же сроки озвучил и член оборонного комитета Рады Федор Вениславский. В интервью РБК-Украина он отметил, что в случае такого развития событий у Украины есть запас прочности примерно на полгода, затем ситуация значительно осложнится.

По его словам, за три года войны отечественный военно-промышленный комплекс значительно увеличил свою мощность и способен компенсировать часть рисков, однако зависимость от американского вооружения по-прежнему остается высокой. Особенно это касается систем противовоздушной обороны и ракетных систем залпового огня большой дальности. Эти виды вооружений, добавил Вениславский, остаются ключевыми в обороне Украины, и их поставки возможны только из США.

"Я думаю, что запас прочности в Украине точно есть где-то на полгода даже без системной помощи со стороны США, но будет, конечно, значительно сложнее. Поэтому сейчас все работают — и команда президента, и Верховная рада, и наш комитет — над тем, чтобы рассмотреть варианты компенсации этого количества и качества вооружения, которое США могут прекратить или уже прекратили нам предоставлять", — сказал Вениславский.

Член оборонного комитета ВР Федор Вениславский Фото: РБК

Олег Катков

Сложившуюся ситуацию прокомментировал и главный редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков. В интервью "Суспільне" он отметил, что в случае полного прекращения военной помощи со стороны США Украина может потерять до 30% своего вооружения.

По его словам, около 40% вооружения, которым располагают ВСУ, — это техника и боеприпасы украинского производства или из довоенных запасов. Еще около 10% составляют поставки непосредственно из США, а 30% — вооружение европейских стран, реэкспорт которого также зависит от разрешения Вашингтона.

В то же время, продолжил Катков, в случае полного прекращения военной помощи и запрета на реэкспорт вооружения Украина потеряет значительную часть арсенала, включая не только американскую технику, но и европейские системы. И этот сценарий — наиболее пессимистический.

Отдельно эксперт отметил зависимость украинского оборонного потенциала от поставок из США в области ПВО и авиации. Здесь речь идет о боеприпасах к истребителям F-16, в том числе о высокоточных авиабомбах JDAM, противорадиолокационных ракетах HARM и управляемых ракетах для вертолетов.

Кроме того, американцы поставили значительное количество бронетехники. Это и бронетранспортеры М113, боевые машины Stryker, бронеавтомобили MRAP, MaxxPro и другая военная техника. Сюда же можно отнести снаряды с кассетными боеголовками, противопехотные мины, боеприпасы для дистанционного минирования и другие виды вооружения, поставленного Штатами.

Редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков

Агиль Рустамзаде

В своих комментариях Фокусу относительно сложившейся ситуации военный аналитик из Азербайджана Агиль Рустамзаде обратил внимание на один важный момент. По его мнению, вклад Соединенных Штатов в поддержку украинской армии является в своем роде уникальным. Это и боеприпасы, которые выпускаются именно американским ВПК, и боевая техника в виде танков Abrams и БМП Bradley, а также системы противовоздушной обороны, такие как ЗРК Patriort.

"В основном будут проблемы с ЗРК. Если их США не передадут, то противоракетные возможности Patriort будет сложно заменить. Но в целом если увеличить финансовую помощь, Украина частично может купировать вклад США и их поставки вооружения и военной техники", — подчеркнул он.

Аналитик добавил, что в целом американские системы имеют более дешевые аналоги, кроме комплексов Patriort, которые невозможно будет заменить полностью, но в этом нет никакой катастрофы.

"Вооружение, которое нельзя заменить полностью и быстро — это ЗРК Patriot. Все остальное имеет аналоги, притом более дешевые. Да, несомненно, это большая проблема. Но не катастрофа", — написал Рустамзаде в соцсетях.

Военный аналитик Агиль Рустамзаде Фото: Скрин видео

Анатолий Храпчинский

Что касается альтернатив со стороны Европы, то здесь так же не все так просто. Так авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в комментарии Фокусу рассказал о проблемах европейского ВПК в плане развития производства. По его словам, европейский рынок ВПК фрагментирован, и в Европе нет единого военного комплекса, как в США. Кроме того, бюрократия и различия в стандартах вооружения мешают быстрому развертыванию военного производства.

Также аналитик отметил, что Евросоюз не был готов к полномасштабной войне и долгое время сокращал оборонные бюджеты. В результате его оборонная промышленность не способна быстро нарастить производство снарядов, ракет и тяжелого вооружения.

"Пример — неспособность поставить Украине обещанный миллион 155-мм снарядов. Хотя ЕС и начинает исправлять ситуацию (запущены новые линии производства снарядов), но быстрых результатов ждать не стоит", — добавил Храпчинский.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский Фото: nv.ua

Каналы поставок американского вооружения

В контексте вероятного прекращения военной помощи Украине важно разобраться, какие существуют механизмы поставок вооружения и насколько реалистичным является сценарий их полной блокировки. В своем материале Defense Express по этому поводу пишет, что военная поддержка США осуществляется через три основные программы:

Presidential Drawdown Authority (PDA) — поставки оружия напрямую со складов Пентагона. Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) — контракты с американскими производителями на производство нового вооружения. Foreign Military Financing (FMF) — предоставление Украине средств для самостоятельной закупки оружия у американских компаний.

Эксперты отмечают, что наиболее простой способ для новой администрации Трампа — остановить поставки по программе PDA, так как она напрямую зависит от решений президента. Так в случае, если оружие еще не было отправлено, американский президент может приостановить его передачу Украине. Для понимания масштабов этих поставок: с 2 декабря 2024 года по 9 января 2025 года по этой программе Байден выделил почти 3 млрд долларов.

Программу FMF также можно частично заморозить, если средства еще не были использованы. Эта инициатива выполняется Агентством военного сотрудничества Минобороны США (DSCA), и новая администрация может препятствовать ее реализации.

Наибольшая сложность — с USAI, поскольку это долгосрочные контракты с американскими производителями на производство вооружений. В 2024 году по этой программе было выделено 14,6 млрд долларов, и большая часть техники по этому каналу должна поставляться в 2025–2026 годах. Однако процесс все равно проходит через Минобороны США, что теоретически дает Белому дому возможность влиять на его реализацию.

Важно