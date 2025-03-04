Поставки и не планировали: из-за США ВСУ могут потерять до 30% вооружения, — Defence Express

Главный редактор Defence Express Олег Катков предупредил, что особенно уязвима — украинская ПВО, ведь некоторые комплексы ВСУ зависят от американских ракет. По его словам, критическим ударом для Украины станет, если Вашингтон заблокирует долгосрочные контракты.

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В случае полного прекращения военной помощи от США Украина рискует потерять до 30% всего вооружения, которое сейчас используют ВСУ. Об этом в комментарии "Суспільне" 4 марта сообщил главный редактор Defence Express Олег Катков.

Он пояснил, что примерно 40% вооружения Сил обороны — украинского производства или было на складах еще до начала полномасштабной войны. Еще чуть более 10% — это американское вооружение, предоставленное напрямую или через европейских союзников. Остальные почти 30% — европейское вооружение, которое в значительной степени зависит от разрешения Вашингтона на реэкспорт.

Теоретически Украина может потерять до 30% своего арсенала, если США полностью заблокируют военную помощь и запретят реэкспорт. Это коснулось бы не только американского, но и значительной части европейского вооружения. Однако эксперт подчеркнул, что это — худший, самый пессимистический сценарий.

"Если включить здоровый реализм, то ситуация выглядит, что Украина должна получить то, что было при (Джо, — ред.) Байдене объявлено. И это нам в любом случае позволит не чувствовать критическую зависимость от США определенное время", — отметил Катков.

Он рассказал, что предыдущая администрация в конце каденции создала определенный запас прочности для Украины, чтобы обеспечить ВСУ оружием на значительную часть 2025 года. Одно то, на сколько хватит этого запаса, будет зависеть от интенсивности боевых действий и динамики потерь.

По словам аналитика, большая зависимость от вооружения США в таких критических сферах, как ПВО и авиация. Речь идет не только о F-16, но и боеприпасы к ним. Значительная часть полученной Украиной бронетехники — также американского производства. Кроме того, Вашингтон поставлял кассетные боеприпасы, снаряды для дистанционного минирования, противопехотные мины и другие виды вооружения.

В то же время Катков заверил, что новых поставок Украине не планировалось еще до эмоциональной встречи президента США Дональда Трампа с лидером Владимиром Зеленским. Как он отметил, еще в конце 2024 года было очевидно, что политическая линия Вашингтона меняется. Никаких признаков подготовки новых пакетов вооружения не было, а представители Республиканской партии прямо говорили, что не заинтересованы в поддержке.

"Надо понимать, что по программе USAI, когда оружие заказывалось у производителей, там контракты были о 2026-2027 годах даже. Так оно бы доходило", — пояснил эксперт.

Однако если администрация Трампа заблокирует процессы производства по этим долгосрочным контрактам, это может стать критическим ударом для ВСУ. Особенно уязвимыми остаются комплексы ПВО, которые зависят от американских ракет, в том числе Patriot и NASAMS. Также Украина зависит от поставок 155-мм артиллерийских снарядов, которые в 2023-2024 годах получала от США по примерно миллиону в год.

Аналитик предупредил, что полностью заменить США — невозможно. Во-первых, значительная часть ключевого вооружения — американского производства. Во-вторых, даже те союзники, которые уже имеют определенные запасы, не могут передавать оружие без разрешения Вашингтона.

Напомним, в CNN со ссылкой на американских чиновников сообщили, что Украина почувствует последствия приказа президента США Дональда Трампа об отмене всей военной помощи уже через несколько дней или недель.

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что правительство Трампа фактически требует от Украины капитуляции. По его словам, такой сценарий неприемлем, но придется искать компромисс.