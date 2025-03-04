"Требуют капитуляции": эксперт объяснил, на что придется пойти украинской власти с Трампом

По словам Владислава Селезнева, интересы США и России "странным образом" совпадают, а Европа в первую очередь заботится о собственных интересах.

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Украинской власти придется пойти на компромиссы с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на то, что от Киева фактически требуют капитулировать перед россиянами. Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

"Стартовые позиции, которые нам предлагает правительство Трампа, для нас неприемлемы. Фактически от нас требуют капитуляции, причем странным образом совпадают интересы как Москвы, так и Вашингтона. Конечно, на такой формат коммуникации ни один из высших должностных политических или военных лиц нашей страны не согласится. Но мы должны понимать, что компромисс нам все равно придется искать", — сказал Селезнев.

Он пояснил, что Европа в первую очередь заботится о собственных интересах и для них очевидно, что восточный фланг европейского континента сейчас защищает украинская армия.

"Кто знает, что будет происходить в странах Балтии или в соседней с нами Польше, если мы не сможем удержать российское нашествие", — отметил эксперт.

Поэтому Украина также рассчитывает на поддержку государств Евросоюза и других западных партнеров.

"Конечно, я понимаю определенную инертность, определенные надежды и надежды наших европейских партнеров, что удастся решить это обострение на фронте путем переговорных треков. Хотя кажется, что иллюзий за 11 лет войны, которая началась в феврале 2014 года с аннексии Крыма и Севастополя, всем стоит избавиться и понимать только одно — ненаказанное зло кратно множится", — подчеркнул Селезнев.

Напомним, 3 марта Дональд Трамп остановил всю военную поддержку Украины.

1 марта журналисты The Washington Post сообщали, что Трамп может прекратить всю военную помощь Украине.