РФ и народ Украины хотят мирного урегулирования: главные заявления Трампа о войне и минералах

Среди прочего, президент Соединенных Штатов Америки заявил, что не считает соглашение о полезных ископаемых с Украиной проваленным.

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Президент США Дональд Трамп перед своим выступлением в Конгрессе США, выступил в Белом доме и сделал ряд заявлений по последним темам. В том числе и по сорванной сделке о полезных ископаемых, которую не подписали 28 февраля. Речь Трампа транслировалась на официальном канале Белого дома в Х.

Речь президента США Дональда Трампа

Трамп заявил, что расскажет обо всем более подробно во время своей речи, которая запланирована на завтрашний вечер. Но он заявил, что Украина имеет "лучшие редкоземельные элементы, которые только можно достать", поэтому это соглашение очень важно для американского бизнеса.

Дональд Трамп про сделку с Украиной

"Я думаю, что это отличная сделка для нас, потому что глупый Байден дал 300 миллиардов долларов, а точнее 350 миллиардов. И знаете, что произошло? Мы ничего не получили. Мы просто отдали их. Мы могли бы перестроить весь наш военно-морской флот США на 350 миллиардов. Подумайте об этом. А сейчас мы возвращаем все это и даже больше", — заявил Трамп.

Главное из речи президента США:

На вопрос о снятии санкций с РФ Трамп ответил, что "мы будем заключать сделки, чтобы завершить украинский конфликт".

Россия и народ Украины хотят мирного урегулирования. Сделку можно заключить очень быстро, но некоторые выступают против мира.

После спора с Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что "тот, кто будет высказываться против мира в Украине, не задержится надолго".

Зеленскому лучше бы оказаться неправым в том, что боевые действия в Украине будут идти еще годы.

Трамп сообщил, что еще не обсуждал вариант остановки военной помощи Украине. Однако Wall Street Journal сообщает, что администрация Трампа приостановила финансирование новых поставок оружия в Украину и рассматривает возможность остановки поставок из имеющихся запасов США из арсеналов.

Кроме этого Трамп проверг предположение о том, что после приезда Зеленского в Белый дом сделка по минеральным ресурсам с Украиной "мертва".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит больше показывать благодарность Штатам.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что он не уступил России. Он уверен, что россияне захватили бы всю Украину, если бы не он.

Напомним, после словесной перепалки Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского во время встречи в Овальном кабинете пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 1 марта заявила, что Штаты остановят военную помощь Украине.