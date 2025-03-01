"Чеков больше не будет": администрация Трампа останавливает военную помощь Украине (видео)

Америка больше не собирается просто выписывать чеки для финансирования войны без настоящего, прочного мира, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она также нашла позитив в том, что спор между лидерами произошел "на камеры".

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США больше не будут давать военную помощь Украине, потому что у администрации Трампа в приоритете мирные переговоры. Об этом Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Коментарий пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт

"Мы больше не собираемся просто выписывать чистые чеки на войну в очень далекой стране без настоящего, прочного мира", — заявила Ливитт, комментируя противостояние между президентом Украины Владимиром Зеленским, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой Белого дома Дональдом Трампом.

Также спикер администрации американского президента отметила, что скандал между политиками, который произошел в Белом доме, по счастливому стечению обстоятельств стал достоянием общественности, поєтому американцы должны осознать тяжесть переговоров с украинцами за закрытыми дверями.

"Было здорово, что камеры работали, потому что американский народ и весь мир смогли увидеть, с чем президент Трамп и его команда имеют дело за закрытыми дверями на переговорах с украинцами", — добавила она.

Напомним, о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения всех поставок военной помощи Украине ранее сообщали источники издания The Washington Post.

К таким действиям Трампа якобы побудили высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Дональдом Трампом за словесную перепалку в Овальном кабинете.