"Чеків більше не буде": адміністрація Трампа зупиняє військову допомогу Україні (відео)

Америка більше не збирається просто виписувати чеки для фінансування війни без справжнього, міцного миру, заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт. Вона також знайшла позитив у тому, що суперечка між лідерами відбулася "на камери".

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США більше не будуть давати військову допомогу Україні, тому що в адміністрації Трампа в пріоритеті мирні переговори. Про це Fox News заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт.

Коментар прес-секретаря Білого дому Керолайн Лівітт

"Ми більше не збираємося просто виписувати чисті чеки на війну в дуже далекій країні без справжнього, міцного миру", — заявила Лівітт, коментуючи протистояння між президентом України Володимиром Зеленським, віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і главою Білого дому Дональдом Трампом.

Також речник адміністрації американського президента зазначила, що скандал між політиками, який стався в Білому домі, за щасливим збігом обставин став надбанням громадськості, тому американці мають усвідомити важкість переговорів з українцями за зачиненими дверима.

"Було чудово, що камери працювали, тому що американський народ і весь світ змогли побачити, з чим президент Трамп і його команда мають справу за зачиненими дверима на переговорах з українцями", — додала вона.

Нагадаємо, про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість припинення всіх поставок військової допомоги Україні раніше повідомляли джерела видання The Washington Post.

До таких дій Трампа нібито спонукали висловлювання президента України Володимира Зеленського.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо вважає, що президент України Володимир Зеленський має вибачитися перед Дональдом Трампом за словесну перепалку в Овальному кабінеті.