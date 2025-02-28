Трамп вигнав Зеленського з Білого дому, — ЗМІ

Візит Володимира Зеленського до США закінчився скандалом, якого світ ще не бачив. Після палкої суперечки в Білому домі Дональд Трамп безжально виганяє колегу, зазначають журналісти Bild.

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Президент США Дональд Трамп вигнав президента України Володимира Зеленського з Білого дому після зустрічі 28 лютого. Про це повідомив німецький таблоїд Bild.

Обидва президенти шукають спільне рішення щодо завершення війни в Україні, яка триває вже три роки. Однак візит Зеленського до Трампа закінчується скандалом, якого світ ще не бачив. Після палкої суперечки в Білому домі президент США безжально виганяє свого колегу, зазначають журналісти.

"Перед камерами Трамп принижує свого колегу принизливими висловлюваннями на адресу Зеленського та окупованої України. Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс пішли ще далі, назвавши Зеленського "неповажним", — ідеться у статті.

Про те, що Трамп вигнав Зеленського після перепалки на зустрічі в Білому домі, повідомляє і журналістка Fox News Джекі Гайнріх із посиланням на інформованих співрозмовників.

За її відомостями, угоду про корисні копалини не підписано. Українська сторона "благала про перезавантаження" діалогу, але держсекретар Марко Рубіо і радник президента з нацбезпеки Майкл Волтц повідомили їм, що Зеленському потрібно покинути територію Білого дому і повернутися, коли він буде готовий до миру.

Джерела також кажуть, що Трамп і його команда були ображені риторикою і поведінкою Зеленського: він під час розмови "знизував плечима і закочував очі". Обід, який мали подати главам держав, їстимуть співробітники Білого дому.

Дональд Трамп раніше заявив, що Зеленський не готовий до миру. Зустріч у Білому домі американський президент назвав "дуже значущою".

Зустріч Зеленського і Трампа 28 лютого закінчилася палкими суперечками. Останній звинувачував українського лідера в небажанні закінчити війну.