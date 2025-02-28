Зустріч у Білому Домі: між Зеленським і Трампом спалахнула суперечка на камери (фото, відео)
Дональд Трамп звинувачував Володимира Зеленського в бажанні продовжувати війну в Україні та невдячності США. Зі свого боку український лідер доводив відсутність сенсу в дипломатії з Володимиром Путіним.
Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа закінчилася жорсткою словесною перепалкою. Суперечка між президентами почалася зі слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки й активно долучити Київ до переговорного процесу, відео переговорів транслював канал "1+1".
Спочатку Зеленський висловився проти зупинки вогню і зажадав не йти на компроміси з президентом Росії Володимиром Путіним під час обговорення мирної угоди. Трамп спробував заперечити, але той його перебив:
"Ми ніколи не приймемо зупинки вогню", — сказав Зеленський.
Трамп зазначив, що шкодує про втягнення США у війну і відчуває за це відповідальність. Далі він нагадав, що в Україні багато міст зруйновано внаслідок війни і бойові дії потрібно негайно припиняти. Президент США наголосив, що Україна зараз у невигідному становищі і не має права нічого диктувати з питання припинення конфлікту.
Зеленський нагадав Трампу, що в Україні все ж залишилися "живі міста", люди в них працюють, хоча це дуже важко в умовах війни. Однак весь період протистояння з 2014 року і переговори з Путіним, за його словами, виявилися безглуздими.
У розмову втрутився віцепрезидент США Джей Ді Венс і сказав Зеленському, що у ЗСУ вочевидь бракує живої сили. Український президент вирішив запросити його в Україну, щоб Венс особисто все побачив.
"Ви маєте океан, він вас захищає (від військових проблем із РФ — ред.), але ви не можете цього знати", — сказав Зеленський.
Тут втрутився Дональд Трамп і сказав: "не кажіть нам, що ми повинні відчувати, ми намагаємося вирішувати нашу проблему. Ви не маєте права диктувати нам, що відчувати".
Україна, на його думку, від самого початку війни перебувала в "не дуже вигідній позиції" без вигідних карт. Зеленський відповів, що не грає тут у карти.
"Ми на межі третьої світової війни, ви не можете з цим гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни. Ваша країна в біді, ви повинні бути вдячними, у вас немає карт на руках", — сказав Трамп.
Венс зі свого боку нагадав, як Зеленський їздив до Пенсильванії в жовтні 2024 року на завод-виробник 155-мм артилерійських боєприпасів. Тоді з президентом України були три представники Демократичної партії США і двоє з них планували переобиратися. Республіканці вважають це "втручанням у президентські вибори 2024 року".
"Чи вважаєте ви, що це шанобливо? Прийти в Овальний кабінет Сполучених Штатів Америки і напасти на адміністрацію, яка намагається запобігти руйнуванню вашої країни?" — запитав Зеленського політик.
Трамп також згадав, що США дали Україні 350 млрд доларів і без американської зброї і техніки війна закінчилася б за 2 тижні. Україна не може вимагати будь-які умови, оскільки її ресурси закінчуються, впевнений американський лідер.
Після палких суперечок почалася закрита частина переговорів між Зеленським і Трампом без камер.
Нагадаємо, в угоді України та США про видобуток корисних копалин буде ще дві додаткові угоди: інвестиційно-економічна та про гарантії безпеки.
Фокус уже писав, що Дональд Трамп хотів скасувати зустріч із Зеленським, але в процес втрутився президент Франції Еммануель Макрон.