США та корисні копалини: будуть ще две додаткові угоди, в ОП розкрили деталі

Радник голови ОП Михайло Подоляк стверджує, що узгоджена українською та американською сторонами рамкова угода про видобуток корисних копалин буде розширена на наступних етапах.

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Угода зі США про видобуток корисних копалин міститиме ще дві додаткові угоди: інвестиційно-економічну, якою буде визначено, які саме кошти підуть у фонд відновлення, та угоду про гарантії безпеки. Про це сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

Михайло Подоляк про додаткові угоди зі США. На відео з 2:45.

Посадовець зазначив, що українська та американська сторони погодили рамкову угоду про корисні копалини. В ній, за його словами, чітко зафіксовано, що Україна хоче разом із партнерами отримувати прибутки від розробки родовищ, а також мати надійні гарантії безпеки, які згодом будуть розширені. Радник голови ОП стверджує, що після рамкової буде підписано ще 2 додаткові угоди

"Буде додаткова угода, яка чітко прописує економіко-інвестиційні та фінансові взаємні зобов'язання, скільки, хто і як вкладає і які це будуть інвестиції, і як буде розподілятися прибуток. І є другий компонент, для України він найбільш важливий — це компонент про так звані гарантії безпеки", — сказав Подоляк.

Він пояснив, що як гарантії безпеки Київ хоче бачити постачання зброї, бо ті надходження, які є зараз, були погоджені ще за каденції попереднього президента США Джо Байдена, і термін їхньої дії закінчується.

Угода зі США: яких гарантій безпеки вимагає Україна

За словами Михайла Подоляка, українська сторона наполягатиме на включенні до угоди реальних безпекових гарантій:

передача Україні від 15 до 25 систем протиракетної оборони з боєприпасами;

ракетні бази із відповідною кількістю ракет та надання розвідувальних даних щодо цілей на території РФ;

переоснащення та збільшення кількості української армії, впровадження новітніх систем управління, злагодження тощо;

налагодження мілітарних виробництв, постачання зброї, доки українська промисловість не вийде на певні обсяги виробництва озброєння;

миротворчі контингенти, які можуть бути розміщені або по лінії фронту, або на інфраструктурних об'єктах.

Угода зі США про копалини: деталі

Президент США Дональд Трамп 24 лютого заявляв, що США отримають від України "десятки мільйонів доларів" після підписання угоди про видобуток рідкоземельних металів, та українській економіці партнерство зі Штатами також принесе "зростання".

26 лютого Трамп заявляв, що США наразі не планують надавати Україні військову допомогу в межах мирної угоди, а гарантії безпеки мають бути відповідальністю країн Європи.

Кабінет міністрів України 26 лютого схвалив угоду зі США про розробку корисних копалин. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що з документа вилучили пункти "борги" України та несправедливі інвестиційні умови, за якими за кожен долар нової допомоги Україна мала віддати два.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий 27 лютого також підтвердив, що пункт про "борги" прибрали з угоди про копалини зі США та наголосив, що документ є рамковим, тобто лише першим кроком у процесі.

Журналісти The Economist із посиланням на джерела в уряді писали, що президент України Володимир Зеленський не підпише угоду зі США, якщо в ній не буде прописано надійні гарантії безпеки.

Зеленський 28 лютого зустрінеться з Трампом у Вашингтоні, а церемонія підписання Двосторонньої Угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови запланована на вечір за київським часом.

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