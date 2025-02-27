"Для нас дуже важливо": у МЗС розповіли, які пункти прибрали з угоди про копалини зі США

Речник міністерства Георгій Тихий запевнив, що згадок про борги у документі немає. Однак він закликав не сприймати цю угоду як фінальний документ.

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Україна та США погодили текст угоди про корисні копалини. Згадок про борги або відшкодування допомоги в ньому немає. Подробицями 27 лютого поділився речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"В результаті роботи переговорних команд вдалося допрацювати текст. І текст угоди, на нашу думку, став значно кращим і прийнятим для підписання України. Загалом в результаті спільної роботи команд української й американської текст угоди став набагато кращий", — повідомив він.

Представник МЗС розповів, що уряд схвалив можливість підписання угоди й уповноважив посадовців для її підписання.

"Для нас дуже важливо, що в тексті немає згадок про борг України. Ні про 500 мільярдів, ні про інші якісь борги", — наголосив він.

Зі слів Тихого, з тексту також вдалося прибрати пункт про відшкодування майбутньої допомоги США у співвідношенні 2 долари за 1. Також він наголосив на важливості спільного використання Інвестиційного фонду відновлення.

"Бо Україна та США спільно цим фондом розпоряджаються. Цей фонд наповнюється в Україні й використовується для України, для інвестування реконструкції України", — пояснив речник.

Він зауважив, що угода про корисні копалини має рамковий характер, тобто це — лише перший крок та початок процесу.

"Я закликаю вас не сприймати її як фінальний документ, а як рамковий, який розпочинає співпрацю", — додав Тихий.

Нагадаємо, у NBC News повідомили, що РФ пропонувала США спільно заробляти на рідкісноземельних мінералах й інших ресурсах, які залягають у надрах тимчасово окупованих земель України.

Очільник Міноборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що країна також прагне отримати доступ до українських родовищ, і переговори тривають вже кілька місяців.