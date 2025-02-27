"Для нас очень важно": в МИД рассказали, какие пункты убрали из соглашения об ископаемых с США

Представитель министерства Георгий Тихий заверил, что упоминаний о долгах в документе нет. Однако он призвал не воспринимать это соглашение как финальный документ.

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Украина и США согласовали текст соглашения о полезных ископаемых. Упоминаний о долгах или возмещении помощи в нем нет. Подробностями 27 февраля поделился спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"В результате работы переговорных команд удалось доработать текст. И текст соглашения, по нашему мнению, стал значительно лучшим и принятым для подписания Украиной. В целом в результате совместной работы команд украинской и американской текст соглашения стал намного лучше", — сообщил он.

Представитель МИД рассказал, что правительство одобрило возможность подписания соглашения и уполномочило должностных лиц для его подписания.

"Для нас очень важно, что в тексте нет упоминаний о долге Украины. Ни о 500 миллиардах, ни о других каких-то долгах", — подчеркнул он.

По словам Тихого, из текста также удалось убрать пункт о возмещении будущей помощи США в соотношении 2 доллара за 1. Также он отметил важность совместного использования Инвестиционного фонда восстановления.

"Потому что Украина и США совместно этим фондом распоряжаются. Этот фонд наполняется в Украине и используется для Украины, для инвестирования реконструкции Украины", — пояснил спикер.

Он отметил, что соглашение о полезных ископаемых имеет рамочный характер, то есть это — лишь первый шаг и начало процесса.

"Я призываю вас не воспринимать ее как финальный документ, а как рамочный, который начинает сотрудничество", — добавил Тихий.

Напомним, в NBC News сообщили, что РФ предлагала США совместно зарабатывать на редкоземельных минералах и других ресурсах, которые залегают в недрах временно оккупированных земель Украины.

Глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна также стремится получить доступ к украинским месторождениям, и переговоры продолжаются уже несколько месяцев.