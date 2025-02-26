"Главное — мы не должники": основные заявления Зеленского о соглашении с США (видео)

Украинский лидер отмечает, что к соглашению добавлено предложение о гарантиях безопасности. Во время визита в Вашингтон, который может состояться 28 февраля, он хочет выяснить, будут ли Штаты оказывать военную помощь Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что последний вариант соглашения с США о полезных ископаемых не сделает украинцев "должниками". Кроме того, он сказал, что ждет встречи с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения документа и хочет получить четкий ответ, будет ли Вашингтон оказывать военную помощь Украине в дальнейшем. Также Зеленский намерен максимально сохранить численность украинской армии в рамках мирного соглашения. Фокус собрал заявления президента по соглашению о полезных ископаемых во время пресс-конференции 26 февраля.

Соглашение с США: какие изменения внесли в документ

По словам президента, украинские чиновники оценивают конечный вариант соглашения с США о полезных ископаемых "очень неплохо" и говорят, что он может работать, передает "РБК-Украина".

"Конечный вариант полностью я еще не видел, у меня была Ставка. Я поработаю с этим. Главные вопросы, которые поднимал именно я, они там звучат очень неплохо. Действительно команды поработали — и украинцы, и американцы. Главное для меня было, что мы не являемся должниками, несмотря на то, что звучит в медиа. В соглашении нет ни 500 млрд долларов долга, ни 350 млрд долларов, ни 150 млрд долларов. Это было бы несправедливо, я считаю, по отношению к нам", — сказал Зеленский.

Он отметил, что в тексте документа изменили три вещи, которые беспокоили его больше всего: убрали долг Украины, который на самом деле не существовал, вычеркнули пункт об инвестициях "2 к 1", по которому на каждый один доллар Украина должна была внести в фонд 2, и добавили предложение о гарантиях безопасности. По его словам, сейчас обсуждается только рамочное соглашение, а вопрос денег будет определяться в следующем договоре о фонде, который должен будет обязательно ратифицироваться в Верховной Раде Украины.

"В рамочном соглашении я очень хотел, чтобы появилось хотя бы предложение "гарантии безопасности Украины" — это появилось в 10 пункте. Важно, что это есть", — сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что "не пойдет и на 10 процентов возврата долга в соглашении с США", передает "УНИАН".

Зеленский обсудит сделку с США с Трампом

Зеленский также сказал, что успех сделки будет зависеть от разговора с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что есть рабочая дата 28 февраля, о которой говорил Трамп, и администрации президентов работают над этим.

"Относительно визита. Визит нам предложили, да. Но я хочу получить, какой формат и когда, офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита", — сказал Зеленский.

По его словам, ему важно выяснить перспективы помощи от США для Украины и услышать, что она будет предоставляться сейчас и не будет остановлена в будущем.

Президент Украины отметил, что соглашение с США не должно касаться только финансов, потому что украинцы пытаются выжить и должны быть уверены, что поддержка Соединенных Штатов будет продолжаться.

"Вот почему мой первый вопрос заключается в том, прекратит Америка военную помощь или нет. Сейчас речь не идет о каком-то замораживании войны. Мы благодарны президенту Трампу, его Конгрессу, двухпартийной поддержке, людям. Но вы должны понимать, что мы завтра не закончим войну, потому что это Путин", — сказал Зеленский.

После Вашингтона украинский лидер планирует посетить Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и другими европейскими лидерами.

Зеленский в рамках соглашения хочет сохранить армию

Президент отметил, что планирует максимально сохранить количественный состав украинской армии, потому что это будет сильнейшей гарантией безопасности.

"Мы не верим россиянам, что они что-то мирное хотят. И поэтому именно из таких принципов, что мы верим в нашу армию и это будет одной из главных основ гарантий безопасности, я сохраню в любом случае количественный состав, который нужен Украине для защиты своих интересов", — сказал Зеленский.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров рассмотрит текст соглашения с США о полезных ископаемых 26 февраля. Он отметил, что официально документ называется "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины".

Также 26 февраля СМИ обнародовали текст соглашения Украины и США с пунктами о гарантиях безопасности и создании совместного инвестиционного фонда восстановления, в который Украина должна будет вносить 50% доходов от разработки полезных ископаемых.