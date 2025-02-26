Кабмин рассмотрит текст соглашения с США о полезных ископаемых, — Шмыгаль (видео)

Шмыгаль отметил, что договор будет иметь юридическую силу и предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, "где и Украина, и США на равных будут управлять этим фондом, наполнять его".

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Кабинет министров Украины сегодня, 26 февраля, рассмотрит текст соглашения с Соединенными штатами Америки "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительство будет рассматривать текст этого соглашения, уполномочивать министров для дальнейшего подписания", — сказал он.

По его словам, подписание Соглашения состоится после того, как президенты Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорятся о гарантиях безопасности

"В присутствии президентов представитель правительства подпишет этот предварительный договор", — добавил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и его подписание в отрыве от гарантий безопасности для Украины.

"Пункт 10 собственно и говорит о том, что это соглашение о фонде составляет неотъемлемый элемент архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретных шагов для установления длительного мира, укрепления экономически-безопасной устойчивости", — добавил он.

Шмыгаль отметил, что договор будет иметь юридическую силу и предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, "где и Украина, и США на равных будут управлять этим фондом, наполнять его".

Напомним, что президент США заявил, что безопасность Украины "не будет проблемой". Он убежден, что как только мирное соглашение будет подписано, "русские больше не вернутся".

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец 25 февраля пояснил, что по подписанным контрактам на поставку оружия из США продолжаются поступления, а также Украина стала получать больше вооружения от Европы.