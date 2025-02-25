Контракты по поставкам оружия из США: в Defense Express объяснили, есть ли с ними проблемы

В Defense Express говорят, что ранее помощь от США задерживалась на 6 месяцев, однако линия фронта оставалась под контролем, хотя и было продвижение со стороны противника.

Related video

Сейчас Украина стала получать больше вооружения из Европы, а поставки из США продолжаются. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Были периоды, когда в начале войны западная помощь была недостаточной. Было определенное ограничение по поставкам стрелкового оружия и ПТРК. Вспомним конец 2023 — начало 2024 года, когда в течение 6 месяцев не поступала американская помощь. Однако линия фронта оставалась под контролем, хотя действительно было продвижение со стороны противника, в частности из-за отсутствия артиллерии и артиллерийских боеприпасов Россия захватила Авдеевку", — отметил Згурец.

По его словам, сейчас существенно увеличились поставки в Украину вооружения со стороны европейских стран. Также пока нет признаков того, что начали тормозиться контракты на поставку вооружения подписанные с США.

"Сейчас резерв прочности в процессе поставки вооружений, а существенное увеличение производства дронов различного назначения, которое порой компенсирует ограниченное количество артиллерийских боеприпасов, помогает укрепить оборону. Также появляются образцы вооружений, которые могут влиять на ход боевых действий. Думаю, этого достаточно для того, чтобы сдерживать врага и не допустить обвала на линии фронта, одновременно расширяя собственные резервы", — подчеркнул Згурец.

Он добавил, что продвижение противника сейчас минимальное, а потери среди его личного состава колоссальные.

"Сейчас подход по истощению противника, иногда обменивая территории на потери противника, сохраняется", — резюмировал Згурец.

Напомним, что 25 февраля сообщалось, что США поставляет Украине лишь около 20% вооружения. Однако в американскую помощь входят средства противовоздушной обороны Patriot и тактические ракетные системы ATACMS, потеря которых может больно ударить по обороноспособности страны.