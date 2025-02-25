Контракти щодо постачання зброї із США: в Defense Express пояснили, чи є з ними проблеми

В Defense Express кажуть, що раніше допомога від США затримувалася на 6 місяців, проте лінія фронту залишалася під контролем, хоча й було просування з боку противника.

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Зараз Україна стала отримувати більше озброєння з Європи, а постачання із США продовжуються. Про це в коментарі "Еспресо" сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Були періоди, коли на початку війни західна допомога була недостатньою. Було певне обмеження щодо постачання стрілецької зброї та ПТРК. Згадаємо кінець 2023 — початок 2024 року, коли протягом 6 місяців не надходила американська допомога. Проте лінія фронту залишалася під контролем, хоча дійсно було просування з боку противника, зокрема через відсутність артилерії та артилерійських боєприпасів Росія захопила Авдіївку", — зауважив Згурець.

За його словами, зараз суттєво збільшилося постачання в Україну озброєння з боку європейських країн. Також поки немає ознак того, що почали гальмуватися контракти на постачання озброєння підписані із США.

"Зараз резерв міцності в процесі постачання озброєнь, а суттєве збільшення виробництва дронів різного призначення, яке часом компенсує обмежену кількість артилерійських боєприпасів, допомагає зміцнити оборону. Також з'являються зразки озброєнь, які можуть впливати на хід бойових дій. Думаю, цього достатньо для того, щоб стримувати ворога і не допустити обвалу на лінії фронту, одночасно розширюючи власні резерви", — наголосив Згурець.

Він додав, що просування противника зараз мінімальне, а втрати серед його особового складу колосальні.

"Наразі підхід щодо виснаження противника, іноді обмінюючи території на втрати противника, зберігається", — резюмував Згурець.

Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося, що США постачає Україні лише близько 20% озброєння. Однак до американської допомоги входять засоби протиповітряної оборони Patriot і тактичні ракетні системи ATACMS, втрата яких може боляче вдарити по обороноздатності країни.