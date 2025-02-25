Без військової допомоги США в України вистачить зброї, щоб воювати до літа, — WSJ

США постачає Україні лише близько 20% озброєння. Однак до американської допомоги входять засоби протиповітряної оборони Patriot і тактичні ракетні системи ATACMS, втрата яких може боляче вдарити по обороноздатності країни.

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Без військової допомоги США Україна має достатньо зброї, щоб продовжувати вести бойові дії в нинішньому темпі до літа, заявили The Wall Street Journal нинішні та колишні західні чиновники. Після цього Київ може опинитися без боєприпасів і не зможе використовувати деякі зі своїх найсучасніших видів озброєння.

Постачання зброї, які адміністрація Джо Байдена замовила для України останніми місяцями, мають бути достатніми, щоб дозволити ЗСУ продовжувати воювати в нинішньому темпі принаймні до середини року, вважає колишня чиновниця Пентагону Селеста Валландер. Водночас деякі українські аналітики кажуть, що країна могла б протриматися ще довше.

"Ми можемо протерпіти, можливо, півроку або рік, щоб дати Європі ще рік, щоб почати виробляти будь-які боєприпаси, які вони можуть. Ми можемо зазнати певних втрат, можливо, втратити частину території. Але в нас немає іншого вибору, як боротися, незважаючи на труднощі", — заявив старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков.

Один із помічників президента України Володимира Зеленського заявив виданню, що припинення військової допомоги США стало б найгіршим сценарієм. У цьому разі Києву доведеться нарощувати своє військове виробництво і більше отримувати від європейців.

Загалом, як пише "Дзеркало тижня", Україна зараз виробляє або фінансує близько 55% своєї військової техніки. За словами одного західного чиновника, США постачає близько 20%, тоді як Європа постачає 25%.

Деякі поставки США, включно з передовими системами протиповітряної оборони, балістичними ракетами класу "земля-земля", навігаційними системами та реактивною артилерією великої дальності, у короткостроковій перспективі фактично неможливо замінити. Подібні Європа просто не виробляє в достатній кількості, а в деяких випадках взагалі не виготовляє.

Щойно ці американські запаси вичерпаються, здатність України наносити удари на великій відстані та захищати власні тилові позиції знизиться, кажуть офіційні особи та аналітики.

"Мати партнера, який постачає вам найякісніші військові технології, це, за визначенням, незамінно в деяких сферах", — зазначив уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний.

При цьому можливе зупинення військової допомоги США вимальовується вже понад рік. Перед відходом з посади колишній президент Джо Байден намагався дати Україні можливість продовжувати боротьбу якомога довше. Його адміністрація відправила зброю з наявних запасів США і підписала контракти з оборонною промисловістю США на закупівлю боєприпасів, протиповітряної оборони, транспортних засобів та іншого обладнання. Ці поставки триватимуть до 2026 року.

Протягом останнього тижня європейські лідери провели серію зустрічей, щоб спланувати, як вони можуть підтримати Україну, якщо США зупинять допомогу. Континент також постачає деякі з найефективніших озброєнь для України, включно з більшою частиною сучасної артилерії, ППО середньої дальності і крилаті ракети. Проте аналітики сумніваються в здатності Європи повністю заповнити прогалину, утворену втратою поставок зі США.

Якої зброї може позбутися Україна

Найбільшою проблемою, на думку аналітиків, була б відсутність засобів протиповітряної оборони американського виробництва. Приміром, тільки США виробляють системи ППО Patriot, які можуть збивати російські балістичні ракети.

"Хоча Європа теоретично могла б зрівнятися зі США за витратами, я не бачу, щоб вони могли забезпечити повний спектр необхідних систем озброєння, і в деяких критичних категоріях, таких як ракети ППО, швидко виникне проблема з кількістю", — сказав науковий співробітник Шведського університету оборони Оскар Йонссон.

Втрата тактичної ракетної системи армії США, відомої як ATACMS, теж буде ударом. Радіус дії до 286 миль зробив її особливо ефективною для ударів по російських лініях постачання, хоча адміністрація Байдена і обмежила цілі, які вони могли вражати всередині Росії.

Деякі аналітики також сумніваються, чи буде в України й надалі доступ до інтернет-сервісу Starlink від SpaceX — ключової переваги на полі бою, яка частково фінансується Пентагоном.

Директор київського аналітичного центру New Geopolitics Research Network Михайло Самусь вважає, що США можуть припинити посилати допомогу, але дозволять Європі купувати американську зброю від імені України.

"Насправді справа не в допомозі, а в тому, чи буде Трамп брати участь у виробництві зброї для України. Якщо ні, це буде категоричний удар по Україні та Європі", — сказав він.

Нагадаємо, свій останній пакет військової допомоги Україні на суму в 500 мільйонів доларів Сполучені Штати Америки оголосили 9 січня, на засіданні у форматі "Рамштайн".

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Сполучені Штати за час війни схвалили 177 млрд доларів для України. Однак Київ не побачив навіть половини цих грошей.