США схвалили Україні $177 млрд, передали менше 50%: Зеленський розповів про корупцію (відео)

За словами президента України, після початку війни США також не дозволили Україні перевозити зброю на українських літаках, які простоюють у Європі. Також, "у нас у в'язниці сидить найвпливовіший олігарх", з яким раніше ніхто нічого не міг зробити.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час його президентства практично всі антикорупційні реформи було проведено. Усі антикорупційні органи незалежні та працюють. Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Лексу Фрідману.

Зеленський — про військову допомогу Україні, з 2:18

"Сказати, що в нас немає корупції — це збрехати. Ми відкрито про це говоримо, ми з цим реально боремося. Дивись, у нас у в'язниці сидить найвпливовіший олігарх за часи незалежності, з яким до мене ніхто нічого не міг зробити. Сполучені Штати, що вони тільки з Коломойським не намагалися зробити, Європа нічого не могла зробити. <...> Російські олігархи — запроваджено санкції, їх було викинуто, хтось утік із держави. Але вони всі під санкціями", — заявив Зеленський.

У побуті корупція існує, але інституційно Україна її переможе, переконаний президент.

"Те, що у нас називають корупцією, у якійсь світовій країні — лобізмом. Але це не означає, що там немає корупції", — зазначив він.

Як приклад президент згадав про військову допомогу Україні.

"Якщо ми говоримо про гроші зі Сполучених Штатів Америки за весь час цієї війни, за весь цей час цієї війни проголосовано, ухвалено рішення було десь по 177 мільярдах доларів. Давайте будемо чесні: ми не отримали й половини цих грошей. Це корупція? І чия це корупція?" — сказав Зеленський.

США не дозволили перевозити зброю на українських літаках

Він також додав, що після початку війни український парк літаків, за словами Зеленського, хороших транспортних літаків завдяки КБ "Антонов", дуже швидко перемістили до Європи. Президент попросив американську сторону — через те, що українські літаки простоюють на аеродромі — надати можливість використовувати українські ж літаки для перевезення зброї та не платити багато американським компаніям. Але такої можливості не надали.

"Мої літаки простоюють, а літаки США перевозять цю зброю. Але скрізь потрібно платити. Таким чином, ми могли б отримати більше зброї, але довелося платити за цей дуже дорогий парк літаків. Моє запитання: це корупція чи лобізм?" — сказав він.

Нагадаємо, що ЗС РФ запустили 128 дронів, вибухало в 11 областях, зазначили в Повітряних силах.

Також повідомлялося, що ЗСУ наступають в 11 точках під Курськом, увійшли в Бердин.