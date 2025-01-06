США одобрили Украине $177 млрд, передали меньше 50%: Зеленский рассказал о коррупции (видео)

По словам президента Украины, после начала войны США также не разрешили Украине перевозить оружие на украинских самолетах, которые простаивают в Европе. Также, "у нас в тюрьме сидит самый влиятельный олигарх", с которым прежде никто ничего не мог сделать.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время его президентства практически все антикоррупционные реформы были проведены. Все антикоррупционные органы независимы и работают. Об этом он заявил в интервью журналисту Лексу Фридману.

Зеленский — о военной помощи Украине, с 2:18

"Сказать, что у нас нет коррупции — это соврать. Мы открыто об этом говорим, мы с этим реально боремся. Смотри, у нас в тюрьме сидит самый влиятельный олигарх за времена независимости, с которым до меня никто ничего не мог сделать. Соединенные Штаты, что они только с Коломойским не пытались сделать, Европа ничего не могла сделать. <…> Русские олигархи — введены санкции, они были выброшены, кто-то убежал из государства. Но они все под санкциями", — заявил Зеленский.

В быту коррупция существует, но институционально Украина ее победит, убежден президент.

"То, что у нас называют коррупцией, в какой-то мировой стране — лоббизмом. Но это не значит, что там нет коррупции", — отметил он.

В качестве примера президент упомянул о военной помощи Украине.

"Если мы говорим о деньгах из Соединенных Штатов Америки за все время этой войны, за все это время этой войны проголосовано, принято решение было где-то по 177 миллиардам долларов. Давайте будем честны: мы не получили и половины этих денег. Это коррупция? И чья это коррупция?" — сказал Зеленский.

США не разрешили перевозить оружие на украинских самолетах

Он также добавил, что после начала войны украинский парк самолетов, по словам Зеленского, хороших транспортных самолетов благодаря КБ "Антонов", очень быстро переместили в Европу. Президент попросил американскую сторону — из-за того, что украинские самолеты простаивают на аэродроме — предоставить возможность использовать украинские же самолеты для перевозки оружия и не платить много американским компаниям. Но такую возможность не предоставили.

"Мои самолеты простаивают, а самолеты США перевозят это оружие. Но везде нужно платить. Таким образом, мы могли бы получить больше оружия, но пришлось платить за этот очень дорогой парк самолетов. Мой вопрос: это коррупция или лоббизм?" — задался он вопросом.

Напомним, что ВС РФ запустили 128 дронов, взрывалось в 11 областях, отметили в Воздушных силах.

Также сообщалось, что ВСУ наступают в 11 точках под Курском, вошли в Бердин.