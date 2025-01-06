ВС РФ запустили 128 дронов, взрывалось в 11 областях: что говорят в Воздушных силах

В результате ночного удара РФ повреждено оборудование "Укрзализныци" и ангар с зерном. В Воздушных силах сообщили об атаке ракет Х-59, дронов-камикадзе "Шахед" и дронов-имитаторов.

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Во время ночной воздушной атаки россияне применили суммарно 130 средств поражения — ракет и дронов различных типов. Авиация, мобильные огневые группы, средства РЭБ обезвреживали вражеские цели в 11 областях. В результате падения обломков получила повреждения контактная сеть "Укрзализныци". Фокус собрал информацию о деталях обстрела 6 января.

В Воздушных силах заявили, что в ночь на 6 января россияне запустили по украинцам две авиационные ракеты Х-59 и 128 беспилотников, среди которых были дроны-камикадзе "Шахед" и дроны-имитаторы. Пуски происходили с пяти направлений: с северо-востока — с полигонов в Брянске, Миллерово, Орле, Курске, и с юга — из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ.

Мобильные огневые группы, самолеты, подразделения радиоэлектронной борьбы обезвредили суммарно 81 средство поражения: сбили две ракеты Х-59 и 79 дронов-камикадзе. Кроме того, локационно-потерянные 49 БПЛА и вреда они не нанесли, заверило командование.

Силы ПВО работали в в 11 областях:

Николаевская; Полтавская; Сумская; Харьковская; Киевская; Черниговская; Черкасская; Днепропетровская; Житомирская; Кировоградская; Винницкая.

В отчете Воздушных сил указано, что во время российской атаки пострадали украинские предприятия, государственные учреждения и частные дома. Из деталей сообщили лишь названия пяти регионов, где это произошло — Черниговская, Сумская, Черкасская, Полтавская и Киевская области.

Обстрел РФ 6 января — детали

Киевская областная военная администрация и и.о. главы КОВА Николай Калашник доложили, что ночная атака дронов РФ продолжалась пять часов подряд. Есть подтверждение, что над столичным регионом работали силы ПВО, но сколько БПЛА сбили, данных нет. Также указано, что в каком-то населенном пункте обломки повредили частные дома и авто. В то же время, были проблемы с контактной сетью "Укрзализныци", признали чиновники.

"Движение поездов на этом участке уже восстановлено. Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки", — говорится в сообщении КОВА в Telegram.

Около 7 час. 6 января на странице Facebook "Укрзализныци" сообщили, что во время ночной атаки пострадала контактная сеть в Киевской области, поэтому есть задержка ряда поездов. При этом уже через час появилось новое сообщение, в котором говорилось об успешном завершении ремонтных работ и возобновлении движения поездов. Других деталей компания не привела. На момент публикации статьи наибольшая задержка, около 1 ч., для поездов из Львова на Краматорск и Харьков, указано на сайте транспортников.

Черкасская ОВА и глава ОВА Игорь Табурец написали о сбитии над регионом 10 российских "Шахедов". Отмечается, что повреждены жилые дома на территории Звенигородской общины. Кроме того, обломки упали на ангар с зерном в Черкасском районе. На опубликованных фото видим, что есть пробитие металлического покрытия, но пожара, похоже, не было.

Обстрел РФ 6 января — крыша ангара с зерном в Черкасской области Фото: Игорь Табурец Обстрел РФ 6 января — ангар с зерном в Черкасской области Фото: Игорь Табурец

Днепропетровская ОГА и глава Сергей Лысак подтвердили работу ПВО. Согласно данным чиновников, Силы обороны сбили над областью пять дронов-камикадзе. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Николаевская ОГА и глава Виталий Ким утром 6 января в Telegram подтвердили, что поздно вечером накануне россияне запустили по области ракету Х-59. Попадания не было, говорится в заметке чиновника.

Сумская ОВА в 7:47 написала, что Силы обороны сбили над областью 12 российских дронов-камикадзе "Шахед". О последствиях падения обломков, о разрушениях или пострадавших информации нет.

Кировоградская ОГА и глава Андрей Райкович написали об атаке дронов и работе мобильных огневых групп. Деталей сбития нет.

Винницкая, Житомирская, Черниговская, Харьковская, Полтавская ОГА не рассказали о последствиях атаки РФ в ночь на 6 января.

Отметим, Фокус писал о ночной атаке россиян, которая произошла 6 января. Согласно сообщениям в региональных пабликах, взрывалось в семи областях. Воздушные силы информировали о движении нескольких групп беспилотников, которые петляли над центральными регионами. Кроме того, утром добавилась угроза удара баллистики, сообщило командование.

Напоминаем, 3 января премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства доложил, сколько дронов и ракет выпустят заводы Украины в 2025 году.