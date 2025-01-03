Будут рекорды: сколько дальнобойных дронов и крылатых ракет получат ВСУ в 2025 году (видео)

ВСУ в новом году получат возможность запускать по военным объектам РФ по 2,5 тысячи дальнобойных дронов ежемесячно. Для сравнения, Россия производит по 2 тыс. "Шахедов".

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В 2025 году из украинского бюджета потратят 30 млрд грн на производство военной техники и различных видов вооружения. Среди прочего, украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) изготовит десятки тысяч дальнобойных дронов и тысячи крылатых ракет. О планах Украины относительно нового оружия ВСУ премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время первого заседания правительства 3 января.

Оружие ВСУ — планы на 2025 год

Шмыгаль сообщил, что на отрасль обороны в 2025 году Украина потратит более 2,23 трлн грн. Из них на закупку техники и вооружения — 739 млрд грн, а на отечественный военно-промышленный комплекс — 30 млрд грн. За эти деньги ВПК будет производить собственные украинские ракеты и дальнобойные дроны. Чиновник сообщил ожидаемые объемы производства оружия, которое получат Силы обороны в новом году:

дальнобойные дроны — 30 тыс. ед. (в среднем по 2,5 тыс. ежемесячно);

крылатые ракеты и дроны-ракеты — 3 тыс. ед. (по 250 ежемесячно).

"Прежде всего — это оборона и безопасность нашей страны. Имеем рекордный бюджет, чтобы обеспечить нашу армию и усилить оборонную промышленность", — подчеркнул политик.

Кроме того, ожидается, что Дания в 2025 году выделит на закупку оружия украинского производства 1 млрд долл., сказал глава правительства. Имеется в виду, что таким образом Украина будет выкупать отечественное оружие у собственного ВПК. Также планируют строить укрытия по примеру Финляндии, и над этим совместно будут работать частные компании и государство, заявил Шмыгаль.

Отметим, ранее Фокус писал о заявлении представителя ГУР МОУ Андрея Юсова относительно количества средств поражения, которые выпускает РФ. По его словам, российский ВПК в течение месяца способен изготовить суммарно от 120 до 150 ракет различных типов: баллистических "Искандеров" — 40-50, крылатых "Калибров" морского базирования — 30-50, авиационных Х-101 — 50. Между тем аналитики проекта Defence Express в декабре 2024 года сообщили, что производительность изготовления "Шахедов" — на уровне 2 тыс. в мес.

3 января издание The Telegrath написало, что Украина планирует в 2025 году наносить удары по РФ с помощью собственных дальнобойных ракет. Для ударов, вероятно, будут применять ракету "Трембита", которая стоит около 10 тыс. долл. (самая дешевая среди аналогов) и способна пронести 18 кг взрывчатки на расстояние до 150 км. В то же время издание сообщило о модификации этого средства поражения: планируют его улучшить и увеличить дальность до 650 км, чтобы доставать до Москвы.

Напоминаем, 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал о первом успешном испытании ракеты-дрона "Рута": Фокус собрал информацию из открытых источников, что известно о новом оружии ВСУ.