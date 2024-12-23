В России производят 2 000 "Шахедов" в месяц, — Defence Express

Всего на заводе в особой экономической зоне "Алабуга" до сентября 2025 года планировалось произвести 6 000 "Шахедов", однако они готовы уже сейчас.

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Российская Федерация смогла выйти на производство Shahed-136 в количестве 2 000 штук в месяц, если "не "химичит" с номерами". Об этом сообщает Defence Express.

Издание отмечает, что среди сбитых недавно российских дальнобойных дронов-камикадзе типа Shahed-136 был зафиксирован дрон с номером "Ы 11934". Эти обломки "Шахеда" были зафиксированы во время атаки по Харькову 21 декабря 2024 года.

Номера без пропусков означает тот факт, что Россия за 2024 год изготовила на своих мощностях около 10 тысяч "Шахедов". Отмечается, что в феврале текущего года дроны с индексом "Ы" были с номерами более 2600, а первый случай такой маркировки был замечен в июле 2023 года.

Сначала на вражеских дронах была маркировка с буквой "М" — считается, что это "Шахеды" иранского оружия. Однако с 2023 года появился индекс "К" и в малом количестве — "КБ". Последние начали собирать в РФ, однако пока их невозможно встретить.

Журналисты констатируют, что российское производство "Шахедов" в Алабуге вышло на очень значительный темп производства дронов, и это даже не тысяча в месяц. Такой темп — средний за год, во время которого ежемесячные объемы только увеличивались.

"А это означает, но конечно при условии того, что номер "Ы 11934" последовательный, что ежемесячный темп производства "Шахедов" к концу года в РФ достиг около 2 000 единиц, при предыдущих показателях на уровне до 1 000 единиц в месяц. Как именно враг смог удвоить объем производства, остается отдельным вопросом", — говорится в материале.

В целом российский завод беспилотников в особой экономической зоне "Алабуга" произвел ранее плана 6 000 Shahed. Такое количество должны были произвести в сентябре 2025 года.

"Именно поэтому атаки на него, как та что провело ГУР МОУ по уничтожению склада с комплектующими, имеют огромное значение", — добавили в Defence Express.

В начале апреля 2024 года Силы обороны Украины атаковали объекты в особой экономической зоне "Алабуга". Отмечалось, что это может изменить ход войны.

Склад на территории экономической зоны "Алабуги" вспыхнул также 23 декабря 2024 года. В ГУР рассказали, что в помещении лежали 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц "Shahed-136". Все, что находилось на складе, сгорело.