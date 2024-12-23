Прилетело в "Алабугу": в России уничтожен склад с деталями к "Шахедам", детали

Экономическая зона "Алабуга" расположена в Татарстане возле города Елабуга. Там сконцентрированы производства и военного характера, а также логистические склады.

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На территории экономической зоны "Алабуга", расположенной в Республике Татарстан в РФ, вспыхнул склад, где хранили детали к БПЛА типа "Shahed-136", которые агрессор применяет для ударов по Украине. Об этом сообщает ГУР.

"В помещении лежали 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц "Shahed-136" — все сгорело", — сообщили в Главном управлении разведки. И отметили, что уничтоженные детали оцениваются в 16 миллионов долларов.

ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане расположена возле города Елабуга Фото: Скриншот

"Загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической России. ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", — резюмировали в ГУР.

Что о пожаре сообщили в России

Большинство пабликов России и Татарстана пишут только о попадании дронов в многоэтажку в центре Казани. Конкретно о пожаре на производстве не сообщают. Также жалуются, что большинство бомбоубежищ было закрыто во время атаки.

Но в местном МЧС пишут о загадочных 11 пожарах, 10 из которых произошли в "жилом секторе", а один — неизвестно где.

Также местные СМИ сообщили, что "из-за атаки беспилотников на предприятиях СЭЗ "Алабуга"" происходит эвакуация". Это неофициальное сообщение, издание KazanFirst ссылается на собственные источники.

ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане Фото: Скриншот

В связи с атакой дронов в Казани отменили все массовые мероприятия на ближайшие два дня. И напомнили, что СЭЗ "Алабуга" была атакована весной прошлого года. Это была одна из первых атак беспилотников на Татарстан.

Напомним, Фокус писал о том, как женщин из стран Африки привлекают к работе на заводе, где собирают дроны в Алабуге. Им обещают работу в кейтеринге, но на месте выясняется, что работать придется на сборке "Шахедов" в ужасных условиях.