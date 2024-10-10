Африканских женщин в РФ обманом заставили собирать дроны, которые используют против ВСУ, — AP

По данным журналистов, женщины на заводе в "Алабуге" жаловались на долгие часы под постоянным наблюдением, на невыполненные обещания по зарплате и на работу с едкими химикатами, которые оставляли на коже следы.

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Реклама в социальных сетях обещала молодым африканским женщинам бесплатный билет на самолет, деньги на поездку в Европу. Просто пройдите тест-игру на знание 100 слов русского языка, говорилось в публикации. Об этом пишет The Associated Press.

Но вместо программы по работе и учебе в таких сферах, как гостиничный бизнес и кейтеринг, некоторые из них лишь по прибытии в степи Татарстана узнали, что предстоит работать на оружейном заводе и собирать иранские ударные дроны.

Некоторые женщины жаловались на долгие часы под постоянным наблюдением, на невыполненные обещания по зарплате, а также на работу с едкими химикатами, которые оставляли на коже следы.

Чтобы восполнить острую нехватку рабочей силы, в России набирают женщин в возрасте 18-22 лет из таких регионов, как Уганда, Руанда, Кения, Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигерия, а также из Шри-Ланки. Такая кампания распространяется на другие страны Азии и Латинскую Америку.

Таким образом, в одном из ключевых секторов производства оружия в РФ работают малоквалифицированные выходцы преимущественно из африканских стран. Они работают вместе с 16-летними студентами ПТУ на заводе в Особой экономической зоне "Алабуга", примерно в 1000 км к востоку от Москвы.

"Я действительно не знаю, как делать беспилотники", — сказала одна африканская женщина, которая оставила свою работу дома и приняла российское предложение.

AP проанализировало спутниковые снимки комплекса и его внутренние документы, поговорило с несколькими африканскими женщинами, которые там оказались, и отследило сотни видеороликов в онлайн-программе по набору персонала под названием "Alabuga Start", чтобы составить представление о жизни на заводе.

Одна из африканских женщин подробно документировала свое путешествие, делала селфи в аэропорту, снимала на обед в самолете и карту полета. Делала акцент на том, что летит в Европу.

Но когда прибыла в Алабугу и увидела, что ей предстоит делать, поняла, что ее обманули.

"Компания занимается только производством беспилотников. Ничего больше. Я сожалею и проклинаю тот день, когда начала делать все это", — объяснила женщина.

Напомним, что, по данным аналитиков, РФ почти вдвое увеличила производство "шахедов" и перевыполняет план на год.

Также сообщалось, что, по данным СМИ, Зеленский хочет за три месяца достичь прогресса в вопросе мира с РФ.